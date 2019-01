Scuole aperte e senza rifiuti, ma le Asl vigileranno 

La Asl effettuerà dei controlli su segnalazione dei dirigenti scolastici. Ma la situazione, salvo qualche caso sporadico, sembrerebbe rientrata. Il primo giorno di scuola dopo le vacanze natalizie si è concluso senza disagi sul fronte rifiuti. Nel weekend il tema ha tenuto banco a seguito dell'allarme lanciato dall'Associazione nazionale presidi del Lazio (Anp): "Ama pulisca altrimenti rischiamo di non poter aprire".

L'azienda dei rifiuti è corsa ai ripari con una task force che ha lavorato il fine settimana senza sosta, in tutta la città ma soprattutto fuori dagli istituti scolastici. Così che, a parte un paio di segnalazioni (a Balduina e al Nomentano) inviate all'Anp i marciapiedi in prossimità degli ingressi scolastici sono stati liberati dall'immondizia. "Le aree circostanti alla stragrande maggioranza delle scuole di Roma ci risultano ricondotte a norma igienica - ha commentato il presidente Mario Rusconi - gli istituti hanno aperto regolarmente nonostante qualche criticità. Abbiamo apprezzato molto l'intervento del ministro dell'Istruzione Bussetti che ha considerato doveroso il nostro appello e confidiamo che l'attivismo dell'Ama prosegua nei prossimi mesi".



Ma l'attenzione resta alta. La città è sporca ormai da settimane, e dall'assessore alla salute della regione Lazio, Alessio D'Amato, è partita la comunicazione alle Asl di Roma. "Vi chiedo di sensibilizzare i vostri competenti uffici, per evitare fattori di rischio per la salute pubblica - si legge nella nota - affinché collaborino con le istituzioni scolastiche per eventuali segnalazioni di criticità delle condizioni igenico sanitarie dei plessi scolastici a causa del mancato ritiro dei rifiuti solidi urbani". Ispezioni e verifiche tra le aule, quando lo richiedano i dirigenti scolastici.