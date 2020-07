VIDEO | Stati Popolari: Aboubakar lancia il "manifesto per giustizia, libertà e felicità"

Un piano nazionale del lavoro, di edilizia popolare e della filiera del cibo. Ma anche l’abolizione dei decreti sicurezza e la cittadinanza per i bambini nati e cresciuti aiuti in italia.

Aboubakar Soumahoro lancia il manifesto per “la giustizia, la libertà e felicità”, come lui stesso lo definisce, al termine del lungo pomeriggio degli Stati Popolari di piazza San Giovanni, a Roma. E lo fa da un palco che ha visto alternare le voci dei precari della scuola, dello spettacolo, di Alitalia, dei rider. Le vertenze Ilva e Whirlpool. “Se la politica non darà seguito a queste proposte - dice Soumahoro dal palco - abbiamo la responsabilità di camminare insieme per realizzarle. Perché possiamo, perché dobbiamo”. Lanciando di fatto l’intenzione e la voglia di avviare un percorso politico che, dalla piazza, porti la voce degli invisibili fin dentro le stanze istituzionali del Paese.