Sanità, approvata nuova legge regionale. Zingaretti: "Al via una nuova stagione di concorsi e 5000 assunzioni"

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all'unanimità la proposta di legge “in materia di vigenza delle graduatorie delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale".

La nuova normativa prevede l’espletamento dei concorsi pubblici e la formazione di graduatorie, da parte delle Aziende e degli Enti del SSR, a cui attingere per un periodo massimo di 36 mesi oltre il quale decadono senza alcuna possibilità di proroga. Ciò al fine di garantire l’individuazione di personale altamente specializzato che risponda alle esigenze di aggiornamento tecnico-professionale superando così le problematiche connesse alle stesse graduatorie. Infatti le continue proroghe del Parlamento nazionale durante le “finanziarie” hanno portato ad utilizzare graduatorie vecchie di oltre dieci anni. Ora si mira a garantire, invece, un ricambio generazionale e ad inserire giovani professionisti e nuove energie.

Zingaretti: "Si apre una stagione di nuovi concorsi ed assunzioni nela sanità"

"Grazie a tutto il Consiglio perchè oggi per il Lazio è una bella giornata - commenta il presidente Zingaretti - Si chiude una fase storica e si apre una stagione di nuovi concorsi e nuove assunzioni per la sanità: cinquemila nei prossimi anni e soprattutto si apre ad una nuova generazione. Noi rischiavamo di tenere chiuse le porte della sanità della Regione e dei policlinici universitari. Avviare assunzioni programmate e nuovi concorsi è davvero una parte fondamentale della nuova sanità che vogliamo costruire. Grazie al Consiglio perché in condizioni politiche complesse ha dimostrato che sui contenuti, quando sono positivi, si è uniti per il bene comune della Regione".

D’Amato: “Bisgona dare spazio ad una nuova generazione di professionisti”

“Voglio ringraziare l’aula per aver approvato all’unanimità una legge che sarà un vero e proprio detonatore per avviare una nuova stagione concorsuale” ha dichiarato al termine della seduta l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che poi ha spiegato: “Abbiamo bisogno di nuovi concorsi per far entrare nel sistema sanitario regionale nuove leve di giovani medici e infermieri e dare forma ad una nuova generazione di professionisti. La Legge non interferisce in alcun modo con le procedure di stabilizzazione in corso che procedono secondo normativa. Questa nuova stagione di concorsi consentirà l’ingresso di cinquemila tra nuovi medici, infermieri e personale delle professioni sanitarie nei prossimi anni. Il sistema ha bisogno di linfa nuova per superare le attuali criticità legate al blocco del turn over degli scorsi anni e ad un progressivo innalzamento dell’età media dei dipendenti”.