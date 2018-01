Roma lercia, un maiale tra la spazzatura a Romanina

Insieme ai gabbiani che svolazzano intorno ai secchioni, è il simbolo per eccellenza dell’emergenza rifiuti. Un maiale grufolante tra i sacchetti di immondizia non raccolti, rappresentativo delle pessime condizioni igienico sanitarie delle strade cittadine. Lo scatto (di ieri mattina) arriva nel giorno della convocazione del consiglio straordinario sui rifiuti, postato dalla leader di FdI Giorgia Meloni sui social network. Siamo, secondo quanto appreso e verificato da RomaToday, in via Ponte delle Sette Miglia, nel quartiere Romanina, VII municipio della Capitale, uno dei tanti coinvolti dalla crisi dei ifiuti che sta investendo la città.

"L'immagine di Roma, Capitale d'Italia e d'Europa - scrive su Facebook nel post che accompagna l'immagine - il fallimento dell'amministrazione Raggi è ormai ben nota a tutti, tranne che al M5S, che invece di risolvere il problema rifiuti, continua a dare la colpa alle precedenti amministrazioni". Di seguito il video sempre di ieri.

L'attivista di Fratelli d'Italia del Tuscolano, Emanuele Falcetti: "La Romanina si risveglia così con i maiali su strada in via del ponte delle Sette Miglia a ridosso di un forno e di una farmacia. Viva il movimento 5 stelle".

Anche la Raggi quindi vive l'emergenza rifiuti all'insegna dei maiali. Era già successo sotto Marino. Era il 26 dicembre 2013 e in via Montagnana, a Selva Nera, sono spuntati dei suini tra i rifiuti. Furiose le critiche che ne seguirono, sfociate anche in un consiglio nel quale il M5s Roma chiese le dimissioni dell'assessora Estella Marino.