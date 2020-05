Flash mob degli avvocati al Palazzaccio: “Riaprite i tribunali”

Si sono dati appuntamento alle 12 di venerdi davanti al Palazzaccio per protestare contro la chiusura dei tribunali. Gli avvocati dell’ordine di Roma hanno messo in scena un flash mob durato pochi minuti in piazza Cavour, all’ingresso della Corte di Cassazione. Hanno indossato toghe e mascherine, dopo aver intonato l'inno di Mameli, i legali capitolini inneggiando uno striscione con la scritta "comitato giustizia sospesa" hanno gettato le proprie copie dei codici civili e penali ai piedi del palazzo.

Centinaia partecipanti che con questa azione hanno voluto sensibilizzare il Governo e il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a una veloce ripresa delle attività dei tribunali. "È una protesta spontanea contro la lentezza della ripresa della macchina giudiziaria. È incredibile che nel nostro Paese riparta addirittura il campionato di calcio ma la giustizia resti al palo", ha spiegato in piazza il presidente dell'Ordine degli avvocati di Roma, Antonino Galletti.

"Noi avvocati siamo pronti per tutelare i diritti e le liberta' dei cittadini e vogliamo farlo in condizioni di sicurezza, in aule idonee e con il personale necessario per garantire il servizio della giustizia nel nostro Paese. Speriamo che il ministro raccolga questo grido di dolore che oggi arriva dall'avvocatura italiana", ha concluso Galletti.