Il Piano di Ama per i rifiuti romani: quattro impianti e 111 milioni di investimenti

Tre impianti di compostaggio da 100 mila tonnellate. Uno multimateriale da 80 mila. In totale 111 milioni di investimenti da oggi al 2021. E' questa la ricetta dell'Ama a Cinque Stelle per la gestione dei rifiuti della Capitale. I contenuti del nuovo piano industriale dell'azienda capitolina, firmato il 4 maggio scorso dall'ormai ex amministratrice unica Antonella Giglio, sono stati resi pubblici ieri dalle consigliere Pd Valeria Baglio e Ilaria Piccolo dopo un burrascoso accesso agli atti presso la sede della municipalizzata in via Calderon de la Barca. "Ad Ama la raccolta dei rifiuti e a terzi la filiera dei profitti, circa 2 miliardi di euro trasferiti dalla tasche dei romani ai profitti dei privati, nessuna localizzazione di impianti (si parla solo di impianti compost e un impianto multimateriale), meno impianti di proprietà Ama e minori ricavi dalla raccolta differenziata" sintetizzano le consigliere dem.

Tra i nodi più caldi, quello degli impianti. Chiusi in un cassetto gli ecodistretti voluti dal duo Fortini-Marino, nel nuovo piano figurano tre strutture per il compostaggio dei cosiddetti rifiuti 'umidi' da 100 mila tonnellate all'anno e un 'multimateriale', per separare e lavare i materiali riciclabili come plastica, carta e vetro, da 80 mila tonnellate all'anno. Quest'ultimo verrà realizzato a Rocca Cencia, dove oggi c'è un Tmb dell'Ama, mentre per i primi tre la localizzazione verrà individuata con i municipi. Secondo quanto riportato dalle consigliere, cala la mole di investimenti: da 300 a 100 milioni di euro. L'indice di "autonomia industriale" dal 20 per cento di oggi dovrebbe aumentare nel 2021 al 29%.

Al contrario, ricordano Baglio e Piccolo, in quello elaborato da Fortini "nel 2020 arrivava fino all'80 per cento che significa trasformare i rifiuti raccolti nella città in risorse produttive ed economiche e conseguente riduzione costi per i cittadini (T.A.R.I.)". Una decisione che costringerà Ama a ricorrere a impianti 'terzi' e quindi privati per circa il 70 per cento dei rifiuti raccolti continuando, come accaduto fin dai decenni scorsi, a occuparsi prevalentemente della parte più onerosa della gestione dei rifiuti, la raccolta. "Questo in termini economici" attaccano le consigliere "significa che per i 14 anni di affidamento ad AMA, circa 2 miliardi di euro trasferiti dalla tasche dei romani andranno ai profitti dei privati". Il Piano 5 Stelle "diminuisce la realizzazione di impianti di proprietà Ama, peggiora i ricavi da raccolta differenziata penalizzando il futuro dell'azienda municipalizzata che non potrà mai aspirare ad essere leader di mercato".

Per ottenere le 98 pagine di piano industriale le consigliere hanno richiesto un accesso agli atti. "L'Assemblea capitolina ha compiti di indirizzo e controllo sulle aziende comunali. Per questo motivo oggi ci siamo recati nella sede di Ama per esigere copia del piano industriale dell'azienda" hanno fatto sapere in una nota. "Il documento di programmazione aziendale, approvato il 4 maggio, e di cui è stata la stessa maggioranza capitolina a darne notizia a dieci giorni dalla sua adozione non è stato ancora reso pubblico. Forse in barba a qualsiasi principio di trasparenza ne sono a conoscenza solo pochi privilegiati consiglieri comunali. Dopo una lunga anticamera e la minaccia di chiedere l'intervento dei Carabinieri, dalla segreteria dell'au ci è stata consegnata una copia del piano industriale della società capitolina. Al tempo stesso ci e' stato anche riferito che per il documento in questione ci potrebbero essere sviluppi" considerato il cambio ai vertici approvato ieri dall'assemblea dei soci. Il piano firmato Giglio potrebbe già essere vecchio.