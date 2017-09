Montanari: "Foglie rimosse in tutta Roma. Effettuati oltre mille interventi"

Foglie e aghi di pino: Pinuccia Montanari non ci sta. L'assessora alla Sostenibilità Ambientale rivendica gli interventi fatti, racconta e prova a mostrare una città ripulita dai resti degli alberi e attacca i giornali perché "la rappresentazione fatta non corrisponde alla realtà".

Un passo indietro. Venerdì e sabato notte prime piogge in città e primi disagi, con molte strade allagate. Come denunciato da molti giornali, RomaToday compreso, per tutto agosto foglie ed aghi di pino presenti in quantità superiori al consueto - a causa della siccità - non hanno aiutato il deflusso dell'acqua piovana. Il risultato è quanto raccontato dalle immagini. Una situazione che ha di fatto smentito la propaganda fatta da alcuni esponenti del M5s che, sempre per tutto agosto, vantavano interventi che avrebbero evitato situazioni del genere. E proprio questo abbiamo scritto nella giornata di domenica. Alla Montanari, evidentemente, non è piaciuto.

E così ieri sulla sua pagina facebook ha raccontato un'altra verità, quella degli interventi fatti che anche noi di RomaToday abbiamo riportato per tutto agosto. Interventi che però, alla prova dei fatti, non sono bastati. Spiega la Montanari: "Anche per ridurre il rischio di ostruzione delle caditoie, durante tutta la scorsa settimana, gli operatori dell'AMA hanno continuato a rimuovere foglie e aghi di pino in tutta Roma così come stanno facendo dagli inizi di aprile, intensificando le attività nel mese di agosto". Secondo la responsabile dell'Ambiente della giunta Raggi "dicendo che la Capitale è sommersa dalle foglie non si informano correttamente i cittadini. Soprattutto se si mostrano le foto di qualche piccola criticità che ancora permane e non si dice una parola degli oltre 1.000 interventi effettuati nel solo mese di agosto".

Quindi l'elenco fornito dalla Montanari, con tanto di battuta finale per i giornalisti: Delle strade pulite la scorsa settimana, abbiamo la documentazione fotografica di via Acquitania, via Ascari, Via Beata Maria De Mattias, via Bonetti, via Cassia, via Chianesi, via dei Salesiani, via dell'automobilismo, via Failla, Via Galeria, via Garossi, via Gastaldi, via Licia, via Numidia, via Mar Arabico, viale Metronio, via Pannonia, Ponte Milvio, via Prenestina, via Scaparro, via Serenissima, via Tumiati, via Trionfale".