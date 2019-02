Militare accusato di aver violentato la figlia, la ministra Trenta: "Indegno di essere chiamato uomo"

Una storia "sconvolgente", "brutale". Il militare che avrebbe abusato sessualmente della figlia minorenne "non è degno di indossare l'uniforme, nè di essere chiamato uomo". Sono parole della ministra della Difesa Elisabetta Trenta, che ha commentato l'arresto del 45enne di Anzio, comune del litorale. L'uomo è stato denunciato dalla figlia di 16 anni che ha trovato con il tempo il coraggio di raccontare quanto subito dal padre. Militare in servizio dell'Esercito italiano, è stato arrestato ieri dalla polizia, e subito trasferito nel carcere di Velletri a disposizione dell'autorità giudiziaria.

"Non voglio dire altro, solo esprimere la mia vicinanza alla ragazza e stringerla in un grande abbraccio" ha dichiarato la ministra. "Lo Stato Maggiore dell'Esercito provvederà quanto prima a prendere le opportune misure nei confronti del soldato arrestato. Un soggetto del genere non è degno di indossare l'uniforme, nè di essere chiamato uomo". Già nelle scorse ore era arrivato il commento di "sdegno" dello Stato maggiore della difesa.

"Il militare coinvolto si è macchiato, laddove le attività di indagine lo confermassero, di un comportamento riprovevole, immorale e inaccettabile, ancor più aggravato per uomini e donne che indossano l’uniforme e rappresentano lo Stato" è scritto nella nota stampa. "Confermando totale disapprovazione e pieno rigore nel perseguire i comportamenti che violano i principi e i valori su cui si fonda l’Istituzione e assicurando la massima collaborazione e trasparenza con gli organi inquirenti, l’Esercito ha già avviato tutte le procedure per l’immediata sospensione del militare dal servizio".