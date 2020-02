Metro, Raggi ora accelera sulla linea D: delibera a breve in Giunta

"A breve la delibera per avviare l'iter per la realizzazione della metro D arriverà in Giunta". A dare la notizia l'assessore alla Mobilità Pietro Calabrese. "Non posso dire di più perchè gli uffici sono ancora al lavoro, ma il nostro obiettivo comunque è attuare quello che abbiamo scritto nel Pums: completare la metro C e realizzare la metro D".

Già, è uno dei pilastri su cui sembra puntare la sindaca per un'eventuale ricandidatura. La delibera di giunta servirà da via libera ai tecnici per i sondaggi archeologici e geologici, poi seguirà la redazione del progetto preliminare, da presentare appunto nel vivo della campagna elettorale.

Il progetto della linea D, lo ricordiamo, nasce nel 2005 con un tracciato nord-sud che andrebbe a collegare i quartieri di Roma nord Talenti e Africano con quelli a sud, Magliana ed Eur, attraversando il Centro e con fermate anche a Trastevere. 22 stazioni in totale. La linea avrebbe poi due tratte esterne: a nord Prati Fiscali-Jonio-Ojetti con 5 fermate e a sud Fermi-Magliana-Eur con 4 fermate. Il costo della tratta prioritaria si aggira sui 2,2 miliardi che arrivano a 3,4 per l’intera tratta.