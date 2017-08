Metro A dimezzata, Atac si difende: "200 dipendenti per far funzionare al meglio le navette"

Quasi 140 mila viaggiatori trasportati ieri, oltre 75 mila nella giornata di oggi, fino alle ore 14, per un totale di due mila corse con un "esercito" di 200 persone in strada per assistere i clienti e facilitare la circolazione della navette. Come a dire: stiamo facendo il possibile. Sui disagi che stanno subendo gli utenti per la chiusura di parte della metro A - tratta Termini-Arco di Travertino - l'azienda municipalizzata fa il sunto delle forze in campo. Poche navette, strapiene, con tempi di percorrenza decisamente più lunghi di quelli della metropolitana? E' quanto hanno denunciato i romani che negli ultimi due giorni hanno usufruito dei servizio pubblico sostitutivo, le navette MA4. Ma l'azienda dei trasporti ci tieni a dare la sua versione di quanto fatto per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini.

"Servizio navette regolare"

"Sia ieri che oggi il servizio sostitutivo della linea A della metropolitana si è svolto con regolarità - comunica l'azienda in nota - garantendo la puntualità nei tempi di viaggio, la capacità di trasporto prevista in sostituzione della metropolitana e gestendo ordinatamente i flussi di viaggiatori, provenienti, a Termini, dalla rete metro, dai bus e dalla stazione Fs, e, ad Arco di Travertino, dalla metro A". E non si dica che non c'erano forze in campo. "Lungo il percorso della navetta e ai capolinea sono stati schierati 200 addetti tra controllori del traffico, vigilanza e assistenza clienti e ausiliari del traffico per dare fluidità alla corsa dei bus, coordinare le partenze in base all'arrivo dei treni della metro e all'affluenza e fornire informazioni alla clientela".

Il sopralluogo dell'assessore Meleo

E sui lavori in corso per il completamento della stazione metro San Giovanni, l'assessore alla Mobilità, Linda Meleo, torna a rendicontare ai cittadini con un video postato sulla sua pagina Facebook. "Anche oggi insieme al presidente della Commissione Mobilità e ai consiglieri siamo andati alla Stazione Metro di San Giovanni per controllare l’andamento dei lavori. Da ieri sono iniziate le operazioni di smontaggio delle travi-ponte che sostengono i due binari della Linea A, nel punto di intersezione tra le due metropolitane. Queste strutture metalliche di grandi dimensioni sono da tagliare e trasportare in sotterraneo fino alla Stazione di Arco Travertino ed è proprio per questo motivo che non è stata possibile l’interruzione del servizio solo nelle ore serali o nei weekend".

E sulla chiusura della metro "è necessaria per aprire velocemente la Stazione di San Giovanni. Noi crediamo in un servizio pubblico che funzioni e stiamo lavorando giorno e notte per avvicinarci all’obiettivo. Noi continueremo a controllare che tutto venga svolto nel migliore dei modi e con celerità. Un altro trasporto a Roma è possibile".