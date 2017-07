Metro A dimezzata, mattinata di caos: resse a Termini e navette strapiene

Code alle fermate e passeggeri messi a dura prova dalla chiusura della metro A scattata questa mattina (QUI TUTTE LE INFO) per consentire i lavori finali sulla linea C. Sono sette le fermate chiuse, da Termini ad Arco di Travertino. E il servizio navetta che copre la tratta ha dato non pochi problemi agli utenti, anche ai ben informati sui disagi previsti (e annunciati) nei giorni scorsi.

Dalla ressa sulla banchine della stazione Termini, dove scatta il blocco, alle lunghe file in attesa delle navette, le MA4 - 60 in totale - stracariche di utenti pigiati come sardine, o incolonnate sulla strada nonostante percorrano le vie preferenziali normalmente riservate ai bus, lo scenario non è proprio quello dell'efficienza. I mezzi sostitutivi passano ogni 5 minuti, con possibili variazioni a seconda del flusso di utenza, ma i tempi sono troppo lunghi rispetto a quanto ci si metterebbe in metropolitana. Circa 30 minuti per percorrere la tratta.

Le segnalazioni degli utenti

E i romani, come spesso accade specie quando si tratta di trasporti al collasso, si sfogano sui social network. Sulle bacheche di Twitter a Facebook rimbalzano foto di "fiumi" umani che attraversano Termini, o navette una dietro l'altra sulla strada, bloccate nel traffico. Nicola scrive, con scatto allegato: "#metroA la situazione a Termini e questa. Senza un brandello di vergogna #atac questa città voi volete affossarla definitivamente". Costanza, sempre con foto di passeggeri accalcati: "Un bel lunedì mattina sulla #metroA (dimezzata)a #Termini. L'optional #Atac delle norme di sicurezza. @Roma". Francesco saluta ironico: "Un abbraccio agli amici romani che hanno votato #M5s, bloccati in coda nei tunnel della #metroA con 40 gradi fuori e 65 dentro". E ancora Mela: "Impossibile prendere bus sostitutivi. Stracolmi. Consiglio: usare trenino da tuscolana per arrivare a Termini #atac #roma @InfoAtac #MetroA". E Michele: "Se un parigino a Roma prendesse la #MetroA, potrebbe convincersi di poter scendere ai Campi di Marte. Nel 1889".

