Nuovo addio in Campidoglio: Colomban lascia la Giunta Raggi

Presto la Giunta di Virginia Raggi perderà un altro pezzo. Massimo Colomban, l'imprenditore trevigiano inviato nella Capitale da Casaleggio per sostenere la squadra pentastellata nella scommessa di riorganizzare la galassia delle partecipate capitoline, lascerà entro la fine di settembre il suo incarico. A differenza di quanto accaduto con Andrea Mazzillo, il suo addio non dovrebbe rappresentare l'ennesimo terremoto per un esecutivo che ha già subito numerosi avvicendamenti, tre dei quali nell'ultimo mese.

L'assessore aveva annunciato già a giugno le sue intenzioni e le ha ribadite nel corso di un'intervista con Il Messaggero pubblicata domenica. "Il 30 settembre mi dimetto" ha dichiarato. Del resto il suo incarico è stato annunciato fin dall'inizio come 'a termine'. Colomban aveva il compito di lavorare a un piano per la riorganizzazione e la razionalizzazione delle partecipate. Terminati i propri compiti, il senso del suo mandato, decade anche l'incarico. Prima di andarsene presentà quel piano che è stato chiamato a redigere e che lascerà quindi in eredità all'amministrazione. Non è detto che verrà sostutuito anche se nelle ultime ore circola il nome di Alessandro Gennaro, che già lavora nel suo staff.

La posizione è certamente tra le più delicate ora che l'amministrazione a Cinque Stelle sta per intraprendere la delicata strada del concordato preventivo per Atac, già sulla scrivania dell'assessora alla Mobilità Linda Meleo e di quella del neo assessore al Bilancio, Gianni Lemmetti, che ha sostituito Andrea Mazzillo.

Il suo addio comporterebbe il quarto cambio in giunta da agosto. Oltre all'arrivo dell'assessore livornese hanno fatto il loro ingresso in Giunta Margherita Gatta, ai Lavori Pubblici, e Rosalba Castiglione, che si occuperà di Casa.