Mancano abiti da lavoro e scope: gli operatori spazzano strade con guanti di lana e rastrelli

Se gli operatori di Ama piangono per le forniture di abiti da lavoro in ritardo e un sistema di lavaggio a singhiozzo che li costringe ad uscire con le divise estive o rinunciare al servizio, non sorridono nemmeno i lavoratori della Sarim Ambiente srl: società capofila dell’Ati, associazione temporanea d’imprese, a cui è assegnato uno dei lotti per lo spazzamento delle strade della città.

Lavoratori senza abiti da lavoro e scope

Dalle segnalazioni arrivate al sindacato i dipendenti in appalto effettuerebbero la pulizia delle vie di Roma senza divise e senza dispositivi di protezione individuale.

“Indossano i propri indumenti, in qualche sporadico caso anche i fratini catarifrangenti, guanti di lana e scarpe da tennis. In alcuni casi – denuncia la Fp Cgil - non sono nemmeno stati dotati della scopa di saggina e operano con rastrello e pala”.

“È un fatto gravissimo” – tuona il sindacato che già aveva denunciato il riciclo di abiti da lavoro dismessi dell’Ares 118 per sopperire alle divise mancanti di Ama.

Spazzamento foglie senza abiti adatti: “Fatto gravissimo”

“Chiederemo conto a Sarim, capofila dell'Ati a cui è assegnato questo lotto, e poi ad Ama. Valutiamo anche il ricorso alle autorità competenti”.

Si perché, come prima cosa, i lavoratori non possono operare senza dpi, senza quindi i dispositivi di protezione individuale: “E’ rischioso da tutti i punti di vista e a maggior ragione nelle ore notturne”.

Secondo poi, sottolineano dalla Cgil, “perché quando si vincono gli appalti bisogna rispettare le regole. Altrimenti si alterano le logiche concorrenziali e i cosiddetti risparmi delle esternalizzazioni puntualmente si scaricano sui lavoratori e sulle condizioni in cui operano”.