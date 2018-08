Il Comune cerca un gestore per i gatti: al via il bando per la colonia felina di Porta Portese

E' on line il bando per la gestione dell'oasi felina di Porta Portese. Colonia storica per i gatti della Capitale, sita in via Portuense 39, può ospitare circa 250 esemplari. E ora il Comune cerca soggetti disposti a occuparsene per otto mesi, da marzo a novembre 2019. Importo della gara: 209mila euro.

Mantenimento e cura dei mici negli spazi messi a disposizione dal Comune è il compito principale richiesto. Toelettatura, alimentazione, assistenza sanitaria, pulizia dei locali. oltre all'uso dei social network per incrementare le adozioni. Le domande di partecipazione potranno essere inviate al dipartimento Ambiente entro le 12 del prossimo 4 ottobre.

Sempre in estate, lo scorso luglio, è stato pubblicato il bando, ben più sostanzioso, per la gestione dei canili comunali della Muratella e Ponte Marconi: 5 milioni e 400mila euro per 3 anni di gestione. Le offerte sono attese entro il 6 settembre.