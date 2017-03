Meleo annuncia la funivia mentre la sindaca è in montagna: l'ironia social

L'assessore Meleo torna a parlare del progetto della funivia collegata alla metro A, ma la sindaca in questi giorni è in montagna. E l'ironia social si scatena. Prima dalle opposizioni con il commento su Twitter del consigliere Pd, Giulio Pelonzi, e dal gruppo dem capitolino: "Pensavo che la Raggi si stesse riposando in montagna, invece sta collaudando le funivie per Linda Meleo". Poi da decine di utenti, pronti a consegnare puntuali alla rete il commento sarcastico.

"Se voi intolleranti e testardi romani le aveste fatto fare la sua bella funivia a Roma, #Raggi nn sarebbe dovuta andare fin lì per giocarci!" scrive @ninogeremicca. Segue @_cogico: "La Raggi tornerà con un fantastico progetto per Roma, da affiancare alla funivia: LA NEVE ARTIFICIALE!!!!!". E ancora, @a_iervolino: "La #Raggi sta provando la funivia tra le montagne.La stessa che dovrebbe installare a Roma. Le buche sono poca roba". Insomma, il mistero della sindaca in ferie nel giorni di due importanti appuntamenti in Aula, tra stadio e vicende giudiziarie, è presto svelato: "La #Raggi è in montagna per scegliere la funivia".





Tweet riguardo raggi funivia