"Funivia a Casalotti? Presto la presentazione. B1 a Bufalotta con una metro leggera"

Mobilità, a che punto siamo? Intervistata dall'agenzia di stampa DIRE Linda Meleo, assessora alla mobilità, fa il punto sulla situazione raccontando dei progetti lanciati dai grillini che tanto hanno fatto notizia. Su tutti, neanche a dirlo, la funivia di Casalotti. Meleo rivela: "Sta andando avanti. Ci è stato presentato uno studio di fattibilità molto dettagliato attraverso un'analisi dei costi e benefici che ha dato risultati positivi e che ha visto questa forma di trasporto prevalere su altri. Lo presenteremo con la sindaca Raggi a breve. C'è stata anche un'indagine telefonica i cui risultati sono stati positivi. I costi sono molto più bassi rispetto ad un prolungamento della linea A e anche il calcolo sui flussi ci dice che l'utenza puo' essere trasportata via funivia".

LEGGI ANCHE - Casalotti: ecco “Gondolina”, il progetto di una nuova funivia urbana

In tema di funivia è girata anche la voce che un progetto simile potesse coinvolgere anche il prolungamento della B1 a Bufalotta. "Per il proseguio della linea B1 fino a Bufalotta", spiega Meleo, "preferirei una metro leggera più che una funivia. Si presta di più anche per il viadotto dei presidenti che richiama questa forma di infrastruttura".

L'assessora quindi risponde sulla cura del ferro. "Sono previsti interventi per la cura del ferro. Allo stato attuale il piano che abbiamo in mente prevede alcune linee. La prime sarà un tram da piazza Vittorio a Fori imperiali che poi sarà riconnessa all'8. Per ora arriviamo fino a Fori per avere una rottura di carico limitata fino a piazza Venezia. La seconda è un semi anello periferico, ovvero la linea sulla Togliatti che unirà due linee metropolitane A e B e quindi lavoreremo su flussi di spostamento degli utenti".

Meleo spiega che "tra un anno questo piano sarà aggiornato con il Piano urbano dlela mobilità sostenibile il cui gruppo di lavoro è partito. Il piano conterrà queste e altre nuove opere infrastrtutturali, anche importanti, che poi dovranno essere cofinanziate. Si tratta di opere di interesse nazionale e non solo locale. Roma è la Capitale e inoltre un centro fortissimo di attrazione turistica. Quindi un sostegno da parte del Governo centrale ci deve essere. Le interlocuzioni con le strutture tecnico del ministero già sono avviate su queste opere. Il ministero, inoltre, in primavera dovrà presentare un documento pluriennale di programmazione degli investimenti. Vediamo se già quest'anno possiamo inserire qualche opera".

"Infine- ha concluso Meleo- dobbiamo recuperare i progetti in essere con vincoli contrattuali per il Comune, come i corridoi della Mobilità Eur-Tor dei Cenci, Eur-Tor Pagnotta. Dobbiamo sbloccare situazioni pregresse e chiudere le opere che attualmente sono in corso. Le gare di appalto che ritardano per anni generano inefficienze enormi e costi decuplicati".