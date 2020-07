"Intitolare fermata metro C a Marincola, partigiano nero": la richiesta ufficiale arriva dal I municipio

Un richiesta ufficiale, nero su bianco, da parte del I municipio: intitolare la fermata metro C Amba Aradam - Ipponio a Giorgio Marincola, il partigiano italo-somalo che a 22 anni perse la vita per la liberazione dell'Italia dai nazifascisti. A dichiararsi a favore e pronta a sposare la causa la presidente del I municipio a guida Pd Sabrina Alfonsi.

L'idea, che prevede anche la creazione di un piccolo museo sul colonialismo, è stata lanciata dal giornalista de L'Espresso Massimiliano Coccia, ed è stata rilanciata dall'associazione Neri Italiani Black Italians e dal movimento Black Lives Matter - Roma, che ieri pomeriggio hanno organizzato un webinar a cui Alfonsi è stata invitata ad intervenire.

Gli attivisti chiedono inoltre di aggiungere una targa accanto alla targa che indica il largo e il viale dell'Amba Aradam, per ricordare l'uccisione di 20.000 etiopici ad opera dei soldati fascisti nel 1936 durante la Guerra d'Etiopia.

Secondo Alfonsi, "attraverso queste idee possiamo costruire una città che non solo rispecchi la multiculturalità e la multietnicità attuale, ma anche quella tipica della storia italiana". Importante secondo la responsabile che "non si chieda la rimozione di un pezzo di storia", ossia l'abolizione del nome di Viale Amba Aradam, bensì "di aggiungere un pezzo di storia, quella dell'eroe italo-somalo Giorgio Marincola e quanto invece è stato fatto di violento dagli italiani in quella località dell'Etiopia".

Una storia poco conosciuta, ammette Alfonsi, ma proprio attraverso l'intitolazione di una stazione "possiamo trovare un modo per studiare la figura di Marincola e raccontare ai nostri giovani un capitolo del colonialismo italiano in Africa".