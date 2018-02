Camera, collegio Roma 05 Torre Angela | Mannucci (Lega): "La priorità sarà garantire un aumento delle forze dell'ordine"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

In vista delle elezioni politiche del 4 marzo, RomaToday ha deciso di interpellare alcuni candidati ai collegi uninominali e plurinominali per capire come pensano di rappresentare la Capitale nel nuovo Parlamento.

Barbara Mannucci, eletta alla camera dei Deputati nel 2008 con il Popolo delle libertà, è candidata alla Camera al collegio Uninominale - 05 Torre Angela con la Lega di Matteo Salvini, appoggiata dall'intera coalizione di centrodestra

L’intervista di Anna Grazia Concilio.