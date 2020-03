Coronavirus, ordinanza del Comune di Roma: chiuse ludoteche e centri diurni

Niente ludoteche per i bambini, né attività ricreative per gli anziani. La Sindaca ha firmato una nuova ordinanza che indica nuove misure per contrastare il diffondersi del Coronavirus Covid-19.

L’ordinanza sottoscritta da Virginia Raggi dispone la chiusura di tutti i centri semiresidenziali socio-assistenziali e ludico-ricreativi gestiti da Roma Capitale, in convenzione e privati, tra cui Centri Alzheimer, Centri diurni, laboratori destinati a persone anziane, persone disabili e minorenni, ludoteche e centri di aggregazione giovanile.

Il provvedimento prevede che siano inoltre sospese tutte le attività che possano creare assembramento di persone nelle strutture residenziali destinate a persone con fragilità, tra cui Case di Riposo, co-housing, Gruppi Appartamento, Centri di Pronta Accoglienza e Case Famiglia.

L’ordinanza sindacale ha validità fino al 3 aprile. Per le prossime settimane quindi restano in vigore tutte le misure di prevenzione nel nuovo provvedimento capitolino.