Bonus affitto per l'emergenza, a Roma la domanda si farà anche online: "Sarà disponibile a breve"

La domanda del bonus affitto di tre mesi per quanti sono in difficoltà economiche a causa dell’emergenza Coronavirus nel Comune di Roma potrà essere presentata sia cartacea sia online. Lo ha fatto sapere ieri sera l’assessora alle Politiche abitative capitolina, Valentina Vivarelli, con un post su Facebook. Avverrà "a breve" ma ancora non c'è una data per la pubblicazione del bando: “Siamo al lavoro per il Contributo all’affitto 2020”, ha scritto.

Si tratta dei 22 milioni di euro messi in campo dalla Regione Lazio la scorsa settimana che spetteranno a quanti potranno autocertificare di aver perso almeno il 30 per cento del proprio reddito tra febbraio e maggio 2020. A quanti finiranno in graduatoria spetterà un contributo che coprirà il 40 per cento dell’affitto. I soldi e i parametri per la richiesta sono stati emessi dalla Regione Lazio ma sono i comuni a dover pubblicare i bandi e a lavorare le graduatorie. Per presentarle i comuni hanno tempo fino al 24 maggio quando scatteranno 45 giorni a partire dalla data in cui è stata resa esecutiva la delibera, il 10 aprile.

Mentre alcuni comuni del Lazio, come Latina, hanno già pubblicato il bando, per il Comune di Roma, una data ancora non c’è anche se Vivarelli ha fatto sapere che sta lavorando per rendere la pratica il più semplice possibile e che la pubblicazione avverrà “a breve”. Scrive l’assessora: “Le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus a breve potranno presentare le domande per il contributo sia online che cartacee. La procedura online sarà facilmente accessibile e più rapida. Stiamo infatti predisponendo modalità semplici e immediate per la presentazione delle richieste”.

Intanto, si stima, migliaia di famiglie hanno iniziato ad avere problemi con il pagamento dell’affitto. Gli uffici del dipartimento Politiche abitative comunali potrebbero ritrovarsi a lavorare migliaia di domande in poco più di un mese. Qualcuno ha già iniziato a inviare la documentazione agli indirizzi comunali sulla base delle indicazioni pubblicate dalla regione Lazio. Ma questa documentazione, ha specificato l’assessora, non sarà valida. “Invito tutti ad attendere la pubblicazione del bando, che sarà ampiamente diffuso e che conterrà tutte le informazioni necessarie per il corretto invio della domanda, i tempi di presentazione e i requisiti richiesti in applicazione della delibera regionale. Chi nel frattempo ha già inviato la documentazione, dovrà reinoltrarla correttamente non appena saranno aperti i termini di presentazione”.

Oltre al bonus affitto per l’emergenza Coronavirus il Comune di Roma sta lavorando anche alla graduatoria del bando per il sostegno all’affitto 2019. I termini per la consegna scadevano il 30 aprile 2020 ma sono stati prorogati fino alla fine dell'anno. I finanziamenti verranno trasferiti ai comuni una volta trasmette le graduatorie.