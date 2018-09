Bilancio Atac, perdite per 120 milioni di euro. Percorsi 5 milioni di chilometri in meno

Una semestrale positiva comunicata 10 giorni fa per coprire l'ennesima perdita nel bilancio 2017. L'Atac a Cinque Stelle continua ad essere in perdita. Il bilancio 2017 è stato infatti approvato e pubblicato nei giorni scorsi. Ieri l'annuncio è arrivato dall'assessore al Bilancio del Comune di Roma, Gianni Lemmetti che, chiamato a riferire sullo stato della partecipate capitoline, non ha potuto omettere le perdite. Il documento, pubblicato solo nei giorni scorsi sul sito dell'azienda, fotografa le pesanti criticità.

Già, perché se la prima semestrale 2018 ha fatto segnare il segno più per poco più di 5 milioni di euro (anche grazie alla schermatura del concordato), i conti del 2017 piangono. "Il bilancio di Atac", ha spiegato Lemmetti, "è stato approvato dall'Assemblea dei soci e pubblicato sul sito, credo che sia stato anche trasmesso ai commissari per la comunicazione al Tribunale, con un'importante perdita di circa 120 milioni di euro nel 2017".

Al danno delle perdite si aggiunge la beffa di un'ulteriore calo del servizio erogato. Già nel 2016, c'era stato una forte diminuzione nel servizio, accentuato ulteriormente nel 2017 quando si è passati 149.457.584 vetture/km ai 144.191.429 vetture/km. In generale in nessun settore Atac è riuscita a raggiungere risultati soddisfacenti rispetto al programmato, non erogando oltre 24,3 Milioni di vetture/km. Gran parte dei mancati ricavi deriva da qui, dalla minor fatturazione rispetto al preventivato.

Per quanto riguarda le metropolitane in totale c'è uno "spread" tra il programmato e l'effettivo servizio erogato del 16,44%. Malissimo la metro C che ha erogato il 32,5% in meno del servizio stabilito. La metro A invece si ferma al 15%, pagando la chiusura nel tratto Arco di Travertino - Termini di agosto 2017 per manutenzione. Meno 11% per la metro B, che compensa un secondo semestre disastroso, con un primo semestre quasi perfetto.

Ancora peggiore la perfomance delle linee di superfice. Se nel 2016 i chilometri percorsi furono 87.221.141, nel 2017 sono stati 84.566.152. Da contratto invece i chilometri programmati sono 100.243.104.

"Le minori percorrenze effettuate", si legge nel bilancio, "sono attribuibili essenzialmente alla ridotta disponibilità di mezzi determinata dalla vetustà dei mezzi ed aggravata dalle dinamiche finanziarie dell’azienda che non hanno consentito il pagamento continuativo dei fornitori, con conseguenti ricadute in termini di approvvigionamento dei materiali di ricambio, necessari alle riparazioni ed al mantenimento in efficienza del parco che, malgrado le immissioni di nuovi mezzi, mantiene un’età media elevata. In minor parte invece i servizi non erogati si riferiscono a cause non imputabili al gestore (1.951.789 vett/km pari a circa lo 12,45% del servizio non erogato) quali scioperi, deviazioni per cantieri, manifestazioni e incidenti".