Cadono stelle all'Aurelio: dopo l'accordo di governo col Pd si dimette un consigliere M5s

Su Facebook non le manda a dire. Parla di "camaleonti che cambiano colore della pelle", contesta l'ultima svolta a sinistra di Beppe Grillo, e lo dichiara apertamente: all'accordo di governo M5s-Pd "ho votato no". Nelle stesse ore - sarà un caso? - rassegna le dimissioni.

Il consigliere M5s Antonio Guzzi, municipio XIII Aurelio, abbandona il Movimento e anche il posto di eletto. "Lo aveva promesso" ricordano bene i colleghi d'aula. Tutto si poteva tollerare ma non un accordo di governo con gli acerrimi nemici del Partito democratico. Contattato da RomaToday preferisce non spiegare e taglia corto adducendo "motivazioni personali". Il suo profilo sui social network però parla abbastanza chiaro.

D'altronde non sarebbe il primo a manifestare malumori per il nuovo governo a tinte giallorosse. A livelli ben più alti della piramide degli eletti, ha espresso la sua contrarietà al patto con i dem il consigliere regionale del M5s Davide Barillari. "Il Movimento sta facendo un errore madornale. Sta deludendo me e tanti altri militanti. Non siamo nati per allearci con i nostri nemici". Non esclude, anche lui, di dimettersi: "Mi sto confrontando perché voglio capire cosa fare, se restare dentro o andarmene".

Ma attenzione perché gli addii si registrano anche in senso contrario. C'è chi lascia la Lega di Salvini in disaccordo con l'apertura della crisi agostana da parte dell'ex ministro dell'Interno. A passare al gruppo misto Francesca Grosseto del XII municipio, grillina della prima ora, poi passata in Fratelli d'Italia per divergenze aperte con il suo gruppo politico, e ancora alla Lega, ormai più di un anno fa, con la ciurma di meloniani saliti sul carro dell'allora vincitore. Le manca solo il Pd. E, di questi tempi, tutto sembra possibile.