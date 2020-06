Come fare la carta d'identità elettronica a Roma

La Carta d'Identità Elettronica è un documento personale che è stato introdotto dall'’art. 10, c.3 del D. L. 78/2015 convertito con Legge 6 agosto 2015 n. 125, e che sostituisce progressivamente la carta d’identità in formato cartaceo.

Anche detta CIE, la Carta d’Identità Elettronica è realizzata in materiale plastico, ha una forma rettangolare, di dimensioni simili a carte di credito e patente ed è dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare, di foto stampata a laser per scongiurare la contraffazione e con codice fiscale a barre sul retro.

La carta d’identità elettronica è un documento multifunzionale che, oltre all’impiego ai fini dell’identificazione, può essere utilizzata per richiedere una identità sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), al fine di garantire l’accesso ai servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni. Inoltre la CIE è un documento di viaggio valido in tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea e in quelli con cui lo Stato Italiano ha firmato specifici accordi.

Carta d'identità elettronica: durata

La durata del documento varia a seconda della fascia d’età di appartenenza, come indicato di seguito:

3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni

5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni

10 anni per i maggiorenni

I cittadini residenti in Roma Capitale devono fare richiesta della nuova CIE con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza della carta d’identità cartacea che ha valenza decennale e che, si ricorda, coincide con la data del compleanno dell’interessato nell’anno di scadenza.

Il rinnovo può essere richiesto presso tutti i Municipi di Roma Capitale (a prescindere dallo specifico domicilio di residenza territoriale) a partire dal 180esimo giorno precedente la scadenza ed è, pertanto, necessario che gli interessati avanzino, sin da tale data, la predetta richiesta per poter assicurare il rinnovo entro la data di scadenza, scongiurando, in particolare nel periodo estivo, eccessiva concentrazione di richieste in prossimità del termine di scadenza delle vecchie carte d’identità.

Richiesta carta d'identità elettronica e emergenza Coronavirus

A causa dell'emergenza Coronavirus, la validità delle carte d'identità scadute o in scadenza è stata prorogata fino al 31 agosto. Gli sportelli hanno riaperto lo scorso 3 giugno con una programmazione volta ad evitare ingorghi. L'appuntamento per richiedere o rinnovare la carta d'identità va prenotato online sul sito del Comune di Roma.