Marianne Mirage all'Auditorium Parco della Musica - La giovane cantautrice italiana dalla forte presenza scenica Marianne Mirage presenta l’album di esordio “Quelli come me”, uscito a marzo 2016. Nel live Marianne Mirage si esibisce accompagnandosi con la chitarra e con Francesco Meles alle zucche africane

Marianne Mirage è una voce moderna e antica allo stesso tempo, in grado di valorizzare al meglio le nuove sonorità. Inizialmente ispirata al jazz, l’artista, grazie alle sue numerose influenze ed alla sua voglia di sperimentare, arriva ora ad un concetto di urban – soul diretto e naturale. “Quelli Come Me” è il disco di debutto anticipato da “Lo So Cosa Fai” - street single dall’animo urbano che vede la collaborazione del rapper Elijah Hook – e dal singolo “Game Over”; “Quelli Come Me” è una finestra aperta sul mondo cosmopolita di Marianne Mirage, un inno alle battaglie quotidiane ed alle storie di vita.