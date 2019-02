Il Volo in concerto al Roma Summer Fest

Dopo il successo al 69° Festival di Sanremo che ha portato Il Volo sul podio con il brano, “Musica che resta” (scritto da Gianna Nannini, Emilio Munda, Piero Romitelli, Pasquale Mammaro e Antonello Carozza), continuano i festeggiamenti per i 10 anni di carriera del trio, con un tour che farà tappa il 26 giugno al Roma Summer Fest.

Il Volo al Roma Summer Fest 2019

Il trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sarà tra gli artisti in calendario nella prossima edizione del Roma Summer Fest, in programma all'Auditorium Parco della Musica dal 23 giugno al 1 agosto 2019.

La carriera de Il Volo

Il trio italiano che ha conquistato le platee internazionali vendendo milioni di dischi in tutto il mondo, festeggia dieci anni di una lunga amicizia e di musica insieme! Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno cominciato la loro carriera giovanissimi, nel 2009, e la loro ascesa costante li ha portati a duettare con artisti del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo, a vincere il Festival di Sanremo a soli vent’anni, a riempire l’Arena di Verona e il Radio City Music Hall di New York, a raccogliere standing ovation nei tour in Europa, America e Giappone.

Biglietti per il concerto de Il Volo

I biglietti per il concerto de Il Volo al Roma Summer Fest vanno dai 40 ai 95 euro