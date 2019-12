10 taglieri di salumi e formaggi “pe magna forte” a Roma

Taglieri di salumi e formaggi a Roma

Un tagliere di salumi e formaggi (con salse e marmellatine annesse) mette sempre tutti d’accordo. I gusti della tradizione, i sapori di una volta, gli odori della nostra terra racchiusi in un piatto, anzi, in un tagliere, davanti al quale ci si sente tutti più amici. Ecco allora 10 locali a Roma dove mangiare degli ottimi taglieri di salumi e formaggi.

10. Enoteca Al Turacciolo

In quel di Centocelle trova la sua sede l’Enoteca al Turacciolo. Un posto molto amato dai giovani, soprattutto all’ora dell’aperitivo. Un locale dove vini buoni e taglieri ricchi non mancano mai. A salumi e formaggi si aggiungono verdure grigliate, bruschette e tante altre leccornie, per un aperitivo o una cena sfiziosa e gustosa.

Enoteca Al Turacciolo, via Tor de Schiavi 126c, Roma – 06.24403231

9. Dejavu

Restiamo a Centocelle per portarvi da Dejavu, realtà abbastanza giovane in zona che offre una cucina variegata, alla portata di tutti. Qui i taglieri di salumi e formaggi sono un cavallo di battaglia, da accompagnare ai drink, alle birre (spina o bottiglia) e ad oltre 70 etichette di vini.

Dejavu, via dei Gelsi 1/B, Roma - 328.1233102

8. I Pizzicaroli

Foto da Facebook @ipizzicaroli

A Trastevere e anche a piazza Navona, il tuo tagliere mangialo da I Pizzicaroli. In tavola arrivano solo specialità di piccole fattorie di Umbria e Abruzzo; i sapori di una volta pronti per essere gustati. Salumi e affettati a volontà. Formaggi stagionati e freschi per una pausa piacevole quando sei a spasso per il centro di Roma.

I Pizzicaroli, via della Fossa 9, piazza Navova, Roma – 06.83086293

I Pizzicaroli, via del Moro 40, Trastevere, Roma – 06.45651385

7. Ai tre scalini

Taralli, vino, salsiccette al tartufo, salumi, formaggi e ti senti a casa. E’ così nel cuore di Rione Monti, se entri Ai tre scalini. Questa bottiglieria storica di Roma, aperta nel lontano 1895 è il luogo perfetto per un aperitivo genuino a base di specialità gastronomiche soprattutto laziali. Luogo gremito di turisti, Ai tre scalini non ha nulla a che vedere con i “locali turistici del centro”, tranne la folla. Spesso trovare posto è un’impresa.

Ai tre scalini, via Panisperna 251, Roma – 06.48907495

6.Magnebevo e sto ar Pigneto

Foto da Facebook @magnebevo

Beh, se ami l’atmosfera del Pigneto, giovane, informale, vivace, sempre in movimento, è da Magnebevo e sto ar Pigneto che devi fermarti per un drink più tagliere. Ottimo per un aperitivo sfizioso a fine giornata. Con salumi e formaggi, ma anche altri sfizi che cambiano, quasi quotidianamente, in base alla disponibilità e alla stagionalità.

Magnebevo e sto ar Pigneto, via Macerata 3-5, Roma – 373.7210952

5. Sorpasso

Nel cuore di Prati c’è un locale sempre pieno dove vale la pena assaggiare un ricco tagliere di salumi e formaggi. Si tratta di Sorpasso, in via Properzio. Con tavoli interni ed esterni, questo locale è un punto di riferimento in zona. Tappa fissa per tanti giovani che escono dalla vicina università o dall’ufficio.

Sorpasso, via Properzio 31, Roma – 06.89024554

4. Prosciutteria Cantina dei Papi

Foto da Facebook @prosciutteriaroma

La vera prosciutteria, dove un buon tagliere di salumi, formaggi e leccornie varie, viene arricchito dalla cordialità e dalla simpatia del personale. Con 3 punti a Roma, la Prosciutteria Cantina dei Papi ti da modo di assaggiare tanti salumi e formaggi di qualità a due passi da Fontana di Trevi, a due passi da piazza Navona e nel cuore di Trastevere. La Prosciutteria è il luogo ideale per ritagliarti un momento di spensieratezza (in cui non manchi il gusto, ovvio!) proprio nel cuore di Roma.

Prosciutteria, via della Panetteria 34, Fontana di Trevi, Roma - 06.83804576

Prosciutteria, via del governo vecchio 21, Piazza Navona, Roma – 06.83804576

Prosciutteria, via della Scala, 71, Roma – 06.64562839

3. La Zanzara

Torniamo a Prati per portarti da La Zanzara, un bistrot modaiolo in cui i salumi, i formaggi, gli affettati tagliati a mano sono protagonisti. Ti basta prendere in mano il menù per accorgertene. Assiete di salumi, di formaggi della tradizione italiana, salumi spagnoli tagliati a mano, prosciutto crudo di Langhirano e tanto altro ancora. Se cerchi un tagliere gourmet, questo è il posto giusto.

La Zanzara, via Crescenzio 84 (angolo via Varrone), Roma – 06.68392227

2. La Locanda del prosciutto

Foto da Facebook @lalocandadelprosciutto

A due passi dal Pantheon c’è un posticino che devi proprio conoscere. E’ La Locanda del prosciutto. Un localino rustico, dove regnano il legno, il sughero e gli odori dei salumi e dei formaggi. Tutti prodotti al 100 per cento biologici, da gustare con un calice di vino bianco o rosso che scegli tu tra le oltre 100 etichette nel locale. Un posticino intimo, piacevole, dove vorrai tornare una seconda, una terza e tante altre volte ancora.

La Locanda del prosciutto,via del Gesù 81, Roma - 06.89674765

1. Proloco DOL Trastevere

Vi suggeriamo di non perdervi i taglieri di salumi, formaggi e leccornie locali da Proloco DOL Trastevere, ultimo nato del progetto di Vincenzo Mancino. Locale che mette in primo piano i prodotti dei piccoli produttori e che porta in tavola taglieri ricchi di prima qualità. Assaggerete salumi, formaggi rari e preziosi, spesso fatti dalle mani di piccoli produttori del Lazio.

Proloco DOL Trastevere, via Goffredo Mameli 23, Roma - 06 4559 6137