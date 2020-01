La pizza di "Seu" da Roma vola al Bulgari Resort Dubai

La pizza di Pier Daniele Seu prende il volo verso nuove mete e raggiunge un resort da sogno. Il Bvlgari Resort Dubai, infatti, ha annunciato la collaborazione ufficiale con la pizzeria creativa italiana Seu Pizza Illuminati che arricchisce di una nuova meta lo scenario gastronomico in continua evoluzione della città di Dubai.

Con questa partnership unica, il Bvlgari Resort Dubai non solo celebra uno dei prodotti italiani migliori e più amati al mondo, ma esprime ancora una volta la sua costante devozione verso un’italianità che va oltre il cibo.

Dopo aver perfezionato per molti anni le sue abilità culinarie presso rinomati indirizzi italiani e aver acquisito padronanza dell'arte della pizza, lo Chef Pier Daniele Seu ha lanciato il suo marchio Seu Pizza Illuminati con un obiettivo preciso: offrire un nuovo approccio illuminato nel modo di preparare, cuocere e gustare la pizza. I suoi metodi innovativi e senza precedenti gli sono valsi il premio dei 3 Spicchi da parte della prestigiosa guida gastronomica Pizzerie d'Italia Gambero Rosso 2020, mentre con le sue creazioni nel 2019 si è posizionato all'ottavo posto della classifica World 50 Top Pizza, che ha anche premiato lo Chef come miglior pizzaiolo dell'anno 2019.

L’offerta di Seu Pizza Illuminati si differenzia dalle proposte convenzionali di una pizzeria. I metodi speciali di lievitazione - fino a 30 ore a temperatura controllata – uniti alle tecniche di cottura, conferiscono all’impasto una consistenza e leggerezza unicae permettono la formazione del bordo croccante.

Un altro elemento distintivo di Seu è il connubio perfetto tra la pizza sottile romana e la sua controparte napoletana, più alta e più soffice – un “trucco” che Pier Daniele Seu ha saputo perfezionare grazie ad anni di studio, formazioneed esperienza.Le suestraordinarie pizze vengono preparate quotidianamente con materieprime freschissime e di altissima qualità,per garantire un sapore equilibrato e un gusto eccellente.

Il menu, disponibile a Il Café – l’iconico ristorante del Resort che si affaccia sulla Bvlgari Marina – vanta una selezione di stuzzicanti proposte come la pizza Margherita Estiva con stracciatella di bufala, pomodori semi secchi, pesto di basilico e olio extra vergine di oliva, oppure la Parmigiana, che è l’interpretazione in versione pizza dell’omonimo piatto della tradizione italiana. Gli ospiti che desiderano godersi un'esperienza all'aria aperta sono invitati a rilassarsi gustando le prelibatezze mediterranee sulla grande terrazza coperta - un luogodi tranquillitàal riparo dalla vita movimentata della città.

Questa novità offre a residenti e visitatori la possibilità di assaporare la pizza migliore della città, direttamente dal luogo in cui il cibo è considerato quasi sacro, Roma. Una collaborazione attesa che offre agli appassionati della pizza una nuova esperienza gastronomica a Dubai, mettendo in luce le radici romane che il Bvlgari Resort Dubai e Seu Pizza Illuminati hanno in comune.