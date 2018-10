Bambini al ristorante a Roma: sette locali perfetti per le famiglie

Si organizza un pranzo fuori con tutta la famiglia o con amici che, proprio come te, hanno i bambini piccoli. E, puntualmente, quella che doveva essere una giornata di relax, si trasforma in un incubo. Tra bambini che corrono, camerieri terrorizzati che tentano uno slalom con vassoi e pile di piatti sulle braccia, genitori che strillano. Mamma mia che confusione!

Per fortuna, esistono dei posti a Roma - ristoranti, paninerie, locali di vario genere - che hanno pensato proprio a questo e che hanno trovato delle soluzioni per far vivere anche ai genitori un momento di assoluto relax.

Ecco 7 locali a Roma dove andare a mangiare con i bambini:

7. NewStoneAge

Foto da Facebook @newstoneage

Riportiamo i nostri bambini alla preistoria, nel ristorante pizzeria NewStoneAge ai piedi dei Castelli Romani. Un’ambientazione a tema Flintstones che stimola la fantasia e fa tornare bambini anche mamma e papà. La pizza e la carne sono le specialità della casa (c’è anche carne argentina e selezionata carne fiorentina e marchigiana). Per i bimbi ci sono dei menù ‘cavernicoli’ dedicati con baby pizza, hamburger, cotoletta di pollo e altre proposte. L’interno sembra una caverna, all’esterno, invece, ci sono molti tavoli, bigliardini e una vasta area giochi.

NewStoneAge, via Tuscolana 118, Roma – 06.89766562

6. DentroFuori

E’ la nuova pinseria fast food che ha aperto a Centocelle. Locale spazioso, in uno dei punti più trafficati della zona e, al suo interno, ha pensato ad uno spazio dedicato al 100 per cento ai bambini. Un’area interattiva, con giochi vari che vengono proiettati a terra e permettono a bimbi di ogni età di sbizzarirsi, facendo godere il pasto a mamma e papà. Non è tutto, perché DentroFuori ha anche pensato ad un menù ad hoc per i più piccini con tanto di sorpresa per maschietti e femminucce.

DentroFuori, via dei Castani 173, Roma

5. Trapizzino

Foto da Facebook @trapizzino

Sono mesi che dici che vuoi assaggiare il famoso ‘Trapizzino’? Beh, sappi che puoi farlo in tutta serenità anche se sei una mamma o un papà, con la certezza che i tuoi bambini usciranno con un bel sorriso sulle labbra. Da Trapizzino, che ha varie sedi a Roma, è stato realizzato anche un menù bimbi che si chiama ‘Sacco felice’. Un sacchetto di carta, con sopra disegnato un simpaticissimo trapizzino e all’interno un trapizzino, una bottiglia di acqua, un biscotto artigianale e una sorpresa che arriva direttamente dall’antica Roma. Trovi il menù bimbi di Trapizzino nelle sedi di Testaccio, Ponte Milvio e Ladispoli.

Trapizzino Testaccio, via Giovanni Branca 88, Roma – 06.43419624

Trapizzino Ponte Milvio, piazzale di Ponte Milvio 13, Roma – 06.33221964

Trapizzino Ladispoli, piazza della vittoria, Ladispoli – 06.97242671

4. Ketumbar

Foto da Facebook @ketumbar

Il brunch della domenica diventa un piacere con i bambini da Ketumbar. In questo locale in zona Testaccio tutto è family friendly, anche il brunch, appunto. Disponibile un menù kids con primo e secondo, seggioloni, fasciatoi per il cambio pannolino e poi servizio di animazione per far divertire i più piccoli e far rilassare i più grandi. Il costo dell’animazione è incluso in quello del brunch ed è di 10 euro complessivi, mentre gli adulti pagano 15 euro il sabato e 18 la domenica.

Ketumbar, via Galvani 24, Roma – 06.57305338

3. Mad Cow & Mad Pizza

Foto da Facebook @ristorantimad

Un’intera area giochi all’interno di un ristorante, per bimbi piccolissimi e anche un po’ più grandi. Ci spostiamo a Ciampino, proprio alle porte di Roma, per trovare tutto questo. Dove? Da Mad Cow & Mad Pizza, uno dei locali che appartengono ai ‘Ristoranti Mad’. Un locale un po’ industrial, un po’ retrò, un po’ shabby, molto piacevole, con lunghe tavolate e un’intera area gioco per bambini. Tappetini morbidi, giochi di gomma e tanto altro, per far sentire i più piccoli al parco anche se sono al ristorante.

Mad Cow e Mad Pizza, via Lucrezia Romana 65, Roma – 06.79848621

2. Rec23

Foto da Facebook @rec23

Un altro brunch a misura di bambini il sabato lo trovi da Rec23, un locale trendy, in piazza dell’Emporio che strizza l’occhio alle famiglie con una parentesi a misura di famiglia. Il sabato a pranzo ad attendere i più piccoli, oltre a tante cose buone da mangiare, laboratori interattivi di scienza divertente. E così i bambini si divertono, imparano e i genitori si godono un ricco e variegato brunch.

Rec23, piazza dell’Emporio 2, Roma – 06.87462147

1.Vivi bistrot

Foto da Facebook @vivibistrot

Nel cuore di Villa Pamphili c’è un posto un po’ magico, un po’ rurale, ideale per trascorrere una piacevole giornata in famiglia, con pargoli al seguito. Si tratta del Vivi Bistrot, un locale – che ha anche altre sedi in città – che ti organizza la giornata, dalla colazione in avanti. Il picnic è senz’altro uno dei momenti da vivere con i tuoi bimbi. Pensa a tutto Vivi Bistrot. Lo stress della città per un po’ lascia spazio al relax, alla libertà, al divertimento. E non sembra neanche di stare in una metropoli come Roma.

Vivi Bistrot, via Vitellia 102, Roma – 06.5827540

