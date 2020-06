Estate davanti alla tv per seguire Roma e Lazio: asporto e consegna a domicilio in offerta

Dopo tanta attesa da parte dei tifosi, il campionato di Serie A è finalmente ripartito. Un'estate impegnativa, con 124 partite da giocare in 43 giorni (dal 20 giugno al 2 agosto) e su tre turni orari: primo slot alle 17,15, secondo 19,30 e terzo 21,45.

Centoventiquattro occasioni per rilassarsi davanti alla tv, commentare gli eventi in campo con amici e famiglia e mangiare qualcosa insieme - seppur in sicurezza - con persone che non si vedono da tanto.

Il ritorno ad una vita normale coincide, dunque, con il ritorno a quella consueta e tanto desiderata "pizza, birra e calcio" in piacevole compagnia, E cosa c'è di più comodo di poter ordinare primi, secondi, pizza, fritti e tanto altro direttamente a domicilio oppure optando per il take away?

Shop Today offre delle interessanti offerte per ordinare da mangiare a domicilio o d'asporto nelle serate in cui c'è il campionato in tv:

Sicilia in bocca, la tradizione siciliana a casa

Per assaporare la tradizionale cucina siciliana, comodamente a casa, il ristorante Sicilia in bocca al Flaminio, propone dei piatti davvero interessanti scontati del 38%. Formula d'asporto e formula con consegna domicilio. Dall'antipasto al dolce, la serata si farà davvero golosa.

Scopri l'offerta su Shop Today

Mucca Pazza

Interessante anche l'offerta del RistoFamily Mucca Pazza a Monteverde. Il ristorante offre l'opportunità di acquistare dei buoni spesa scontati fino al 40%, utilizzabili per il servizio d'asporto. Bruschette, fritti, calzoni, pizze e tanto altro per rendere la visione delle partite di serie A ancora più accattivante.

Scopri l'offerta su Shop Today