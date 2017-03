Premio MangiaeBevi: ecco come avere gli inviti per gli oscar della gastronomia

Ben 32 categorie, 4 premi speciali, oltre 150 ristoranti e operatori coinvolti. Sono questi i numeri della prima edizione del Premio MangiaeBevi – Le Eccellenze di Roma – in programma il prossimo 27 marzo, dalle 17 presso il Teatro Parioli – nato come naturale evoluzione della guida MangiaeBevi come riconoscimento e gratificazione di quelle attività di ristorazione e di quegli operatori del settore che si siano distinte/i durante il corso dell’ultimo anno.

In totale i premi assegnati saranno trentasei: 22 da assegnare alle attività di ristorazione (vedi sotto i premi e le nomination) di Roma e Provincia e nove agli operatori del settore (miglior chef, miglior chef under 30, pastry chef, miglior pizza chef, miglior pizza chef under 30, miglior restaurant manager, miglior maitre, miglior sommelier e miglior barman). Cinque le nomination per ciascuna categoria. Quattro invece i premi speciali (gastronomia, enologia, produttore di vino e produttore di birra del territorio). I vincitori saranno decretati da una giuria di giornalisti ed esperti della ristorazione fuori casa, presieduta dal “guru” Jerry Bortolan. Tutti i “nominati” e premiati saranno invitati alla cerimonia di premiazione, durante la quale saranno decretati i vincitori di ogni categoria.

L’evento sarà supportato da alcuni partner, tra i quali Bricofer, il quotidiano digitale RomaToday (che assegnerà il premio per la “Miglior Comunicazione Digitale”) e i magazine Vie del Gusto e Gusto Sano.

Pubblichiamo di seguito l’elenco delle nomination riguardanti le attività di ristorazione, mentre nei prossimi giorni ufficializzeremo le nomination degli operatori.