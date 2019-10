Il Tagliagrana, nuovo alimentari e bistrot a Roma: protagonista il "Grana" in tutte le sue sfumature

Apre, in via Regina Margherita, Il Tagliagrana. Un progetto sviluppato da Leonardo Scuderi, Daniele Galletti, Umberto Marroni e Rosa Provenzano e che, come il nome lascia intendere, mette al centro dell'offerta food il Grana, in tutte le sue sfumature. Dai primi ai secondi, ma anche in accompagnamento ad aperitivi e dopo cena, il famoso formaggio, simbolo della tradizione gastronomica italiana è il "cuore" de Il Tagliagrana.

"Un vero omaggio al Bel Paese e al buon mangiare".

Il Tagliagrana, il progetto

L'obiettivo è quello di creare uno spazio vendita e somministrazione di prodotti di altissima qualità del territorio italiano, una sorta di boutique alimentare dove è possibile fare spesa o fermarsi per un pranzo in un ambiente accogliente dove nessun dettaglio è lasciato al casa: sentirsi a casa in un posto creato con un design semplice, raffinato ed evocativo della cultura italiana contemporanea.

Il Tagliagrana è L’Alimentari & Bistrot, aperto dalle 10,30 alle 2, dove gli avventori avranno la possibilità di acquistare prodotti alimentari d’eccellenza regionale fino a coprire tutta la penisola italiana e anche qualche chicca internazionale. Sarà possibile anche consumare direttamente all'interno del locale.

Oltre a pranzo e cena, Il Tagliagrana vuole ricreare in Italia quella dimensione un po’ nord Europa dell’apertivo post-office con taglieri selezionati di prosciutti, salumi e formaggi nostrani da accompagnare ad un calice di ottimo vino - l'Oste saprà consigliare i giusti abbinamenti tra food e beverage. Per accompagnare questo momento di relax saranno organizzate ciclicamente vernissage, mostre fotografiche e collaborazione artistiche, musicali e culturali con la vicina università di Roma "La Sapienza".

Questo è solo il prima passo, Il Tagliagrana di viale Regina Margherita è infatti un progetto pilota di una serie di spazi che da qui a 5 anni apriranno su tutto il territorio nazionale.

Il Tagliagrana

viale regina margherita, 277

https://www.facebook.com/iltagliagrana/