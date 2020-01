Casa Coppelle, menu Under 25 e sala da tè inaugurano il 2020

L’eternità di Roma e la raffinatezza di Parigi, Casa Coppelle è il locale in cui trovare una perfetta mescolanza delle caratteristiche peculiari delle città più belle del mondo: lo stile parigino e la classicità romana.

Nel cuore storico di Roma, Casa Coppelle offre una cucina mediterranea di forte impatto sensoriale, che pone grande attenzione all’elaborazione delle salse e dei dessert, due fondamenti della storia della gastronomia francese. L’ambiente è elegante, grazie ad un arredamento unico in tutta la Capitale: la mano dell’architetto Jacques Garcia - autore del restyling del ristorante - è netta e ferma, tanto da rendere Casa Coppelle facilmente distinguibile tra tutte le opere dell’artista transalpino.

Le novità del 2020

L'anno 2020 è l'anno di due nuovi progetti ideati dalla Art Director Rachelle Guinot:

- un menu pranzo dedicato agli under 25 al costo di € 25,00 (ad esclusione delle festività);

- una sala da tè negli spazi del ristorante che sarà in funzione dalle 15.00 tutti i giorni (ad esclusione delle festività).

Il menu Under 25, dedicato ai giovani avventori, prevede la scelta tra due portate - indicate nel menu - e ha l'obiettivo di diffondere l'idea che il "lusso è per tutti" e che "la tavola unisce e non divide".

A Casa Coppelle i menu cambiano seguendo la stagionalità e con un'accurata selezione delle materie prime e le stesse caratteristiche saranno rivolte al menu Under 25.

La carta da tè sarà invece la protagonista dei pomeriggi da trascorrere a Casa Coppelle: tè selezionati e un menu dei dolci ideato per abbinarsi al meglio nel pieno rispetto delle tradizionali sale da tè inglesi e francesi.

Dalle 15.30 alle 18.00 - orario in cui è l'aperitivo con cocktail bar dedicato a farla da protagonista - la sala di Casa Coppelle sarà un nuovo, raccolto ed elegante spazio da vivere nei pomeriggi romani.