A Roma arrivano i camerieri robot: mercoledì l'esordio da Sushi Sun Magliana

Accolgono i clienti, li accompagnano ai tavoli e vanno via con una semplice pacca sulla spalla. Sono i camerieri robot che a partire da mercoledì 9 ottobre serviranno per la prima volta in assoluto a Roma ai tavoli di Sushi Sun Magliana, rinnovato locale giapponese di via della Magliana. Le ordinazioni? Sarà possibile effettuarle tramite I-Pad.

"Abbiamo rinnovato il locale ed abbiamo voluto portare il futuro a Roma", spiega il proprietario Massimo Sun a RomaToday. "Abbiamo voluto fare le cose in grande e crediamo che, oltre a confermarci come ristorante giapponese di alto livello, offriremo un servizio nuovo, capace di incuriosire e di soddisfare anche i clienti più esigenti". Un passo nel futuro per la Capitale. A Roma infatti Sushi Sun sarà il primo locale a portare i robot in sala. I camerieri automatizzati sono presenti in pianta stabile già nelle Marche e a Bolzano. A Milano si contano invece diverse esperienze temporary.

In tutto saranno tre i robot presenti nel ristorante. Alimentati elettricamente, concluso il turno, verranno poi messi sotto carica. Basteranno a coprire una sala di 600 metri quadri? Evidentemente no ed è per questo che saranno supportati anche da camerieri in carne ed ossa.

Una trovata pubblicitaria che ha scatenato la curiosità dei residenti della zona. Tappezzata la zona di manifesti che propongono la novità, il locale è finito sommerso di telefonate di curiosi e clienti.

Le attrazioni però non finiscono però qui. La sala proietterà i clienti nel futuro anche con gli schermi 5D che offriranno un'esperienza sensoriale del tutto nuova per la Capitale. L'appuntamento per l'inaugurazione è per il 9 ottobre [QUI TUTTE LE INFORMAZIONI]