Bresaola a 400 euro al chilo: la migliore carne del mondo all'estrema periferia di Roma

Una bresaola da 400 euro al chilo, realizzata artigianalmente con la carne più pregiata e costosa al mondo, in una piccola macelleria all'estrema periferia di Roma. A scovarla è stato Michele Ruschioni di Braciamiancora, realtà editoriale per gli appassionati di carne alla brace e non solo.

Il giornalista ed esperto di carne, sempre alla ricerca di eccellenze, ha bussato alla porta della macelleria Luca Rossi in zona Borghesiana - precisamente in via di Vermicino 43 - per assaggiare la pregiata bresaola di Wagyu. Una bresaola realizzata con il manzo di Wagyu, arrivato direttamente dalla alpi giapponesi. Un manzo marmorizzato, inconfondibile, un capolavoro già soltanto alla vista. Ed è proprio questa carne tanto preziosa a prendere forma e gusto nell'estrema periferia romana.

La macelleria che produce Bresaola di Wagyu a Borghesiana

E' Luca Rossi a produrre la bresaola di Wagyu con le sue mani, dando alla carne la forma nell'apposita rete, pulendola accuratamente, condendola ed eseguendo a regola d'arte la fase di stagionatura, della durata di 4 mesi, fondamentale per offrire al cliente un prodotto impeccabile.

Luca Rossi vende questa pregiata bresaola anche al banco, a fette, e la esporta in tutta Italia. La piccola macelleria offre una ricca selezione di carni italiane ed internazionali, per tutti i gusti, tutte di alta qualità.

Di seguito il video di Braciamiancora nella macelleria Luca Rossi di Borghesiana: