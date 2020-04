"The Concertone", 1 maggio su Instagram con oltre 10 artisti da tutto il mondo

Mentre si inizia a ragionare sul futuro della musica live con proposte di ritorno al drive-in e mentre il Concertone del Primo Maggio trasloca in tv, proseguono le iniziative volte a promuovere la musica in Rete e sui social in questo tempo di emergenza Coronavirus.

Proprio con questo obiettivo è nata anche l'idea di Francesca Romana D'Andrea e Matteo Bortone, due speaker radiofonici, lei "romana" di nome e di fatto, lui salentino "adottato romano" da anni, che hanno dato vita al "The Concertone".

The Concertone, il 1 maggio si canta su Instagram

Un progetto social che non vuole essere assolutamente un'imitazione dello storico concerto in piazza San Giovanni - come gli organizzatori sottolineano a Romatoday - ma che vuole ironicamente mischiare l'inglese al termine "Concertone" che, senza dubbio, richiama alle abitudini dei romani (e non solo) nella giornata del 1 maggio.

Per questo, nel giorno della Festa dei Lavoratori, dalle 18 alle 21, in diretta su Instagram attraverso l’account @theconcertone, si svolgerà un evento di musica live che coinvolgerà più di 10 artisti provenienti da tutto il mondo.

"L’intento è quello di portare la musica live anche su Instagram in una giornata in cui solitamente siamo abituati a stare tra amici, sotto ai palchi d’Italia, nei parchi, con tanta musica dal vivo", affermano Francesca Romana D'Andrea e Matteo Bortone.

Tra gli artisti che si esibiranno in diretta social, ci sono Daniele Coletta, Cristiano Turrini, Tommaso Primo che rappresenterà Napoli, Matteo Sica, Federico Proietti, Jorge Kandel cantautore di Sevilla, Josh Wantie da Londra, e poi Parigi.

Evento musicale e solidale

Non mancheranno interventi e esibizioni da parte di guest, come l’attrice e cantante Giulia Luzi e le due dj Jas&Jay con un dj set live!

"Abbiamo deciso anche di sposare due cause benefiche - sottolineano i due speaker radiofonici ideatori del The Concertone - aiutare gli amici di The Race Club un locale di musica live a Roma che rischia di chiudere, con delle donazioni che inviteremo a fare durante tutto l’evento. E poi Art Bonus, tramite dichiarazione dei redditi o spontaneamente via iban è possibile supportare con una donazione, i teatri d’Italia".

L'evento musicale si potrà dunque seguire, il 1 maggio, dalle 18 alle 21, sull'account instagram @theconcertone.