Epifania a Roma: tutti gli eventi del 6 gennaio

Natale archiviato, Capodanno anche. Resta l'ultima festa da vivere: l'Epifania, quella che - come si suol dire - tutte le altre feste si porta via. Il 6 gennaio è da sempre una data molto amata dai bambini per la tradizionale calza piena di dolciumi che la Befana lascia nella notte, ma si tratta di una ricorrenza a cui tanti adulti sono affezionati, per i tradizionali eventi - religiosi e non - che tengono viva questa festività a Roma e perché, un tempo, i regali ai più piccoli arrivavano proprio in questo giorno.

Tra cortei folkloristici, tradizionali mercatini, piazze addobbate a festa e appuntamenti sportivi dedicati alla "vecchietta volante", c'è davvero un gran da fare il prossimo 6 gennaio a Roma.

Epifania a Roma: gli eventi del 6 gennaio

Dalla tradizionale festa della Befana in piazza Navona al corteo folkloristico in via della Conciliazione, dalla gara podistica "Corri per la befana" all'Epifania contadina, dagli ultimi eventi nei mercatini e nei villaggi di Natale (in chiusura) alle calze piene di pancakes dolci e salati. Quella 2020 sarà un'Epifania all'insegna della tradizione, della cultura, del divertimento, dello sport e del gusto a Roma.

Ecco gli eventi da non perdere nella Capitale il prossimo 6 gennaio:

La Befana in piazza Navona

In ritardo di due settimane rispetto al programma consueto, lo scorso 24 dicembre i banchi natalizi hanno riaperto in piazza Navona, dopo il dissequestro da parte della polizia locale. I romani, dunque, potranno vivere il tradizionale rito della Befana nel cuore della Capitale, tra banchi di dolciumi, artigianato e tanto altro.

Viva la Befana, storico corteo a San Pietro

Torna, puntuale, il 6 gennaio "Viva la Befana". Quest'anno sarà Allumiere protagonista, con altri comuni del territorio selezionati, del corteo storico folcloristico nato per riaffermare e tramandare i valori dell'Epifania. Una sfilata in costume, guidata dai re Magi, in via della Conciliazione a Roma, per assistere all'Angelus e recare simbolici doni dell'Epifania al Papa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Epifania nei musei

Dopo una domenica di musei statali (quella del 5 gennaio), il giorno dell'Epifania spazio ancora alla cultura con l'ultimo giorno del Natale con la MIC. Musei e mostre ad ingresso gratuito o al costo simbolico di 1 euro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Corri per la Befana 2020 al Parco degli Acquedotti

La prima classica del panorama podistico laziale è oramai alle porte, la vecchietta volante che il 6 Gennaio sorvolerà il territorio del Tuscolano, di Capannelle e del Parco degli Acquedotti, stà lucidando la scopa volante per essere puntuale e puntuale per il primo Lunedì del 2020 alle ore 10 alla partenza fissata in Circonvallazione Tuscolana. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Befana Contadina: street food con gli agrichef

Una Befana da mangiare quella organizzata dal Mercato Contadino Roma e Castelli Romani il prossimo 6 gennaio. Dalle 8,30 alle 16,30 presso il Parco Romano Biodistretto di Ariccia ci sarà La Befana Contadina, un evento che allieterà i presenti con buon cibo, musica, dj set, artigianato e attività per i più piccoli. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Befane dell'altro mondo all'Esquilino

Nel quadro della manifestazione “Natale e Epifania in Centro” 2019/20, l’associazione “Genitori Scuola Di Donato” e le altre associazioni del rione Esquilino propongono una serie di iniziative dedicate ai più piccoli abitanti del rione e alle loro famiglie. Sport, giochi, laboratori a cavallo dell'Epifania organizzate in alcuni dei luoghi più significativi del quartiere. L'evento "Befane dell'altro mondo", porta dal 4 al 6 gennaio, in zona Esquilino tante iniziative per grandi e piccini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pancakes Week (della Befana) da Mavi

Una calza della Befana molto speciale è in arrivo da Mavi. Domenica 5 e lunedì 6 gennaio arriva la Pancakes week. Pancake a volontà, per tutti i gusti, dolci, salati, morbidi, freschi e soprattutto no Limits. Un doppio turno per gustare golosissimi pancakes come se non ci fosse un domani. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vi ricordiamo, infine, che il 6 gennaio sarà il giorno di chiusura della maggior parte dei villaggi e dei mercatini di Natale e Roma e dintorni. Se avete voglia di immergervi, ancora, nelle tipiche atmosfere natalizie, trovate di seguito gli indirizzi più interessanti:

