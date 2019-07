La resistenza degli occupanti dell'ex scuola Don Calabria: la notte sott'assedio di via Cardinal Capranica

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Notte insonne per gli occupanti dell'ex scuola di via Cardinal Calabria. Poco dopo le 23 di domenica, a sorpresa rispetto alle attese, è iniziato l'assedio delle forze dell'ordine, pronte a sgomberare l'istituto di Primavalle occupato dal 2003. All'interno 78 nuclei familiari con 80 bambini che hanno organizzato delle vere e proprie barricate. Asserragliati sul tetto, gli occupanti hanno ricevuto la solidarietà dei movimenti per l'emergenza abitativa, accorsi sin dalla tarda serata di ieri a Primavalle. Bloccati su via Pietro Bembo hanno organizzato un presidio. Una vera e propria resistenza che punta a bloccare lo sgombero.

La cronaca della notte nelle immagini girate sul posto.