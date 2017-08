Video | Tragedia di Prima Porta, i vicini di casa: "Siamo ancora sotto choc"

Le immagini della villetta di via Pietro della Corte dove questa notte ha perso la vita il 71enne Maurizio Bordini

"Siamo ancora sotto choc", questa la testimonianza dei vicini di casa di Maurizio Bordini, il 71enne morto in seguito all'incendio divampato questa notte nella sua abitazione di via Pietro della Corte a Prima Porta. Assieme a lui nell'abitazione la compagna ed un ospite della coppia, riusciti a fuggire dalla finestra, cosa che non è riuscita alla vittima bloccata in casa a causa della sua disabilità.

"Abbiamo rischiato che prendesse fuoco anche la nostra casa - racconta un vicino -. Poi abbiamo chiamato i soccorritori e, purtroppo, abbiamo saputo della tragedia". "Non lo conoscevo - le parole di una referente di un camping che si trova vicino il luogo della tragedia -. Siamo ancora sotto choc per quanto accaduto".