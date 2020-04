L’ultimo stratagemma del pusher: porta a spasso i cani per spacciare hashish

Dalla finta fila al supermercato, allo spaccio in taxi sino all’ultimo stratagemma, portare a spasso i cani con il ‘fumo’ da vendere indosso. A scoprire il sistema di un giovane pusher a Prati la Polizia.

In particolare il 20enne si trovata fuori da casa, ufficialmente per portare a fare una passeggiata i suoi cani. Nulla di strano per gli agenti del commissariato Prati, impegnati, come di consueto, nel servizio di prevenzione e contrasto dei reati sul territorio ma anche per il rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del Covid19.

A far capire ai poliziotti, tuttavia, che la passeggiata era in realtà solo un diversivo per lo spaccio, è stato lo scambio avvenuto fra i due, di un involucro in cambio di una banconota, avvenuto in viale Mazzini altezza via Tommaso Gulli.

Immediatamente bloccati e perquisiti, il 20enne è stato trovato in possesso di 20 grammi di hashish, il cliente, invece - un ragazzo di 23 anni - di 1, 6 grammi della stessa sostanza.

Denunciati entrambi per la violazione della normativa per il contenimento della diffusione del COVID 19, il giovane, al termine degli accertamenti è stato altresì arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre per il 23enne è scattata una sanzione amministrativa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Affidato ai familiari dell’arrestato il cane.