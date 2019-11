Sequestrato e rapinato in casa, preso il terzo componente della banda: ecco dove si era nascosto

Le indagini sono continuate e hanno portato alla chiusura definitiva del cerchio. Nella serata del 5 novembre gli agenti del Commissariato del Lido hanno arrestato ad Acilia un 24enne, identificato come il terzo membro del commando che il 25 ottobre scorso sequestrò un giovane a Dragocello.

La vittima, un 25enne, aprendo la porta a tre uomini che si erano presentati come poliziotti, si era poi ritrovato sequestrato nel suo appartamento: dopo avergli legato i polsi con delle fascette da elettricista, i malviventi lo avevano minacciato per farsi rivelare il nascondiglio della cassaforte che però non erano riusciti ad aprire.

Arraffato qualche oggetto di valore, erano dunque fuggiti a bordo di un furgone. La polizia di Ostia aveva già arrestato un 50enne in libertà vigilata. Quindi le notizia della cattura di uno degli altri complici.

Ieri sera, grazie alla collaborazione tra polizia e guardia di finanza, ecco l'arresto del terzo membro della banda. Si tratta di un 24enne che si nascondeva nel negozio di famiglia ad Acilia. Attraverso l'incrocio dei dati, le forze dell'ordine lo hanno preso.