RomaOstia: strade chiuse e deviazioni per domenica 12 marzo 2017

E' tutto pronto per la Roma Ostia, la mezza maratona più partecipata d'Italia che il 12 marzo si correrà dalla Capitale fino al mare. Al via ci saranno 12523 podisti di cui il 21,5% donne, con un trend in netta crescita rispetto allo scorso anno quando le presenze femminili raggiunsero il 19% del totale. Notevoli anche i numeri relativi agli stranieri che saranno al via in 1500.

Questi i paesi più rappresentati: Francia 170, Spagna 119, Gran Bretagna 116, Russia 88,Portogallo 85, Germania 57, Polonia 55, Olanda 55, Stati Uniti 40, Belgio 37, Brasile 30, Irlanda 25, Israele 20. In testa alla classifica di società ancora la Podistica Solidarietà con 591 iscritti, secondo il GS Bancari Romani con 502, terzi LBM con 408 seguiti da Amatori Villa Pamphili con 237 e da Cat Sport con 137. Insomma il Gotha delle società romane.

Una valanga di atleti che percorrerà oltre 21 chilometri di strada. Per agevolare l'evento la Polizia Locale ha quindi disposto chiusure e deviazioni sulle strade. Fino a cessate esigenze del 12 marzo piazzale Cristoforo Colombo, davanti al tratto tra gli stabilimenti balneari Kursaal e Rotonda vige il divieto di fermata. Stesso divieto sul lato destro di Lungomare Amerigo Vespucci.

Dalle 4 del 12 marzo fino a cessate esigenze scattano i divieti di transito su piazzale Cristoforo e da via Valladolid verso la Colombo. Divieto di transito e di fermata su entrambe le carreggiate anche su Lungomare Lutazio Catulo, fino all’intersezione con via Vivaldi. Divieto di fermata e di transito su Lungomare Amerigo Vespucci, compresa l'area di parcheggio fronte allo stabilimento Venezia. Divieto di fermata su piazzale Amerigo Vespucci, vicino la stazione metro Colombo, sul lungomare fino all'intersezione con via del Lido di Castel Porziano fino all'altezza delle intersezioni con via dei Pescatori.

Dalle 7 del 12 marzo la Colombo, nella carreggiata centrale direzione Ostia sarà vietata al transito fino a cessate esigenze. Divieto di transito anche su via Litoranea, dall'intersezione con viale del Lido di Castel Porziano fino a piazzle Amerigo Vespucci, su viale del Lido di Castel Porziano, dall'intersezione con via Litoranea fino all’intersezione con lungomare Amerigo Vespucci, su Lungomare Amerigo Vespucci, dall'ntersezione con viale del Lido di Castel Porziano fino a piazzale Amerigo Vespucci, su via Stefano Carbonelli, su via Isabella di Castiglia, su via Ferdinando d’Aragona e su via Leopoldo Ori.

Deviazioni e chiusure anche in zona Eur. Sulla Colombo, direzione Ostia, divieto di transito con deviazione dei flussi veicolari a destra e sinistra in viale Civiltà del Lavoro. Ci sarà la direzione obbligatoria a destra, eccetto mezzi pubblici e residenti in zona Eur. Direzioni consentite diritti e sinistra per i veicoli prov Quadrato Concordia. Direzioni consentite diritti e destra per i veicoli provenienti da piazzale Kennedy con intersezione largo Pella direzione Centro. Direzione obbligatoria diritti viale Oceania, divieto di transito e direzione obbligatoria destra per i veicoli provenienti da viale Umanesimo.

Divieto di fermata e sosta con rimozione 0 - 24 eccetto "mezzo con piattaforma area per riprese viale America". Divieto di transito in viale Europa, da Colombo a viale Tupini. Divieto di transito e di fermata e sosta con rimozione 0 - 24 ambo i lati viale europa lato viale dell'Arte. Direzione obbligatoria destra a viale Beethoven. Direzioni consentite a destra e sinistra via della Fisica.

Istituzione del doppio senso di marcia a viale Pasteur e viale Tupini. Direzione obbligatoria diritti in ambo i sensi di marcia in viale città d'Europa, via Grande Muraglia, via Ribotta, viale Umanesimo su cui però vige anche il divieto di transito nel lato sant'Eugenio con intersezione con la Colombo. Direzioni consentite diritti e destra a piazzale Nervi. Divieto transito, fermata e sosta con rimozione in viale Tupini nel tratto da viale Europa a largo Ataturk. Divieto di fermata e sosta con rimozione a piazza Pakistan. Divieto di fermata e sosta con rimozione su tutta la piazza via della Tecnica, via Thailandia, via Australia e via Indonesia. I bus ATAC, COTRAL e T.P.L. dovranno provvedere ad assicurare la deviazione temporanea delle linee di trasporto nell'area della RomaOstia.