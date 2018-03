Casal Palocco, sorpresi nel letto da due rapinatori: "Siamo della polizia"

Quando hanno aperto gli occhi si sono trovati davanti al letto due uomini incappucciati e con una torcia in mano. Paura per una coppia di Casal Palocco, sorpresi nella loro villa da due rapinatori mentre facevano un riposo pomeridiano. Gli attimi di terrore sono stati vissuti da marito e moglie, una coppia di anziani rispettivamente di 85 ed 83 anni. La rapina in pieno giorno alle 14:30 di domenica 4 marzo in una abitazione di via Aristonida.

Rapinatori finti poliziotti

Sorpresi nel loro letto dai rapinatori, alla domanda di chi fossero e cosa volessero i due rapinatori gli stessi hanno risposto "siamo della polizia". Poi, senza colpo ferire, hanno preso con la forza l'anziano e lo hanno strattonato sino a farlo cadere in terra. Terrorizzata la moglie, attonita nel vedere il marito alle mercè dei due criminali.

Rapina in villa a Casal Palocco

Nel terrore degli anziani, i due rapinatori si sono impossessati di un orologio del valore di circa 1000 euro, portandosi via anche del denaro contante (ancora in via di quantificazione). Spaventati ma illesi, marito e moglie hanno quindi allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti di polizia del Commissariato Lido di polizia che indagano sull'accaduto.

Rapina nella villa di Paola Ferrari e Marco De Benedetti

Episodio simile era stato vissuto lo scorso 24 febbraio da Paola Ferrari e dal marito Marco De Benedetti. La conduttrice di 90° Minuto ed il marito, manager e presidente del Gruppo Editoriale Gifi, furoni derubati da una banda di ladri mentre erano fuori casa. A metterli inconsapevolmente in fuga la stessa giornalista Rai, con i malviventi scappati dalla villa al suo rientro.