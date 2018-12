8 dicembre: Lega in piazza del Popolo e Papa Francesco a piazza di Spagna, pronto il piano sicurezza

"Safety" e "Security". È stato messo a punto il piano di sicurezza per il giorno dell’Immacolata in occasione della manifestazione in piazza del Popolo indetta dal partito politico della “Lega” e delle tradizionali iniziative celebrative da parte del Santo Padre (qui tutte le informazioni).

Per la manifestazione politica, si prevede la partecipazione di circa 10.000 persone che giungeranno nella Capitale da tutto il territorio nazionale con pullman, treni speciali e mezzi propri. Per quanto riguarda l’arrivo dei partecipanti di concerto con i competenti uffici di Roma Capitale, sono state individuate le seguenti aree per le operazioni di discesa/risalita : Viale Washington e Lungotevere delle Navi.

Elaborato il piano di “Safety” e “Security” che sarà adottato nel corso dello svolgimento dell’evento con relativo piano sanitario – tutta l’area di piazza del Popolo sarà delimitata da transenne per permettere l’afflusso canalizzato dei manifestanti che potranno accedere all’interno attraverso i seguenti varchi presidiati dalla Forza Pubblica che procederà al controllo degli spettatori, anche attraverso l’utilizzo di metal detector portatili:

VARCO 1: Piazza del Popolo lato Porta del Popolo.

VARCO 2: Piazza del Popolo lato via del Babuino;

VARCO 3: Piazza del Popolo lato via di Ripetta.

Previsti servizi di controllo presso caselli autostradali, stazioni ferroviarie, aeroporti e porto di Civitavecchia.

Infine, come tutti gli anni ricorre la festività dell’Immacolata Concezione e, per l’occasione, avranno luogo le tradizionali iniziative celebrative e gli omaggi floreali in varie località.

Alle ore 12.00 Sua Santità Papa Francesco siaffaccerà dalla finestra del Suo studio privato, sito all’interno del Palazzo Apostolico in Vaticano, per la Recita della Preghiera dell’Angelus e per impartire la Benedizione Apostolica ai numerosi fedeli presenti in piazza San Pietro.

Alle successive 15.20, della stessa giornata, si recherà presso la Basilica di Santa Maria Maggiore, per rendere omaggio all’immagine “Salus Populi Romani”.

Subito dopo, si trasferirà in piazza Mignanelli ove, alle ore 16.00, renderà il tradizionale omaggio alla statua della Madonna dell’Immacolata Concezione.

Al termine della preghiera, il Santo Padre si recherà presso la sede del quotidiano “Il Messaggero”.

In occasione del tradizionale omaggio alla statua della Madonna dell’Immacolata Concezione, in Piazza di Spagna, sono stati creati varchi controllati dalle forze dell’ordine che dopo le bonifiche del mattino, provvederanno ad effettuare controlli alle persone che vi accederanno.