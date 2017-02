Multati centurioni al Pincio: chiedevano denaro ai turisti

Continuano i controlli della Polizia Locale a Roma. Domenica mattina gli agenti, in zona Pincio, hanno colto in attività due italiani con costume da centurione mentre chiedevano denaro ai turisti. Sanzionati con 400 euro ciascuno, sono stati privati dei costumi, posti sotto sequestro.

Prosegue anche l'attività per contrastare i parcheggiatori abusivi. Nelle giornate di venerdi e sabato sera, oltre all'importante operazione notturna contro i parcheggiatori abusivi di Testaccio, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti a Trastevere, via Giulia e Corso Vittorio Emanuele con il gruppo Trevi per sanzionare i parcheggi selvaggi: nelle due serate tra venerdi e sabato sono partite 2000 sanzioni ad altrettanti automobilisti, per un totale di circa 82.000 Euro di verbali.