Lazio-Eintracht: attesi quasi 10mila tedeschi a Roma. Allerta massima, c'è rischio infiltrati

La partita, sul piano sportivo, conta zero. L'Eintracht Francoforte è e resta primo nel girone di Europa League, la Lazio, invece, dovrà accontentarsi del secondo posto. Eppure si respira un clima di tensione intorno alle partita di giovedì che, alle 18:55, si disputerà allo stadio Olimpico.

Già una settimana prima del match la Questura ha pubblicato una brochure informativa per i tifosi ospiti. A fine novembre, invece, l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive aveva etichettato la partita come "match ad alto rischio". Il motivo? E' duplice: un overbooking di biglietti e il rischio scontri.

Andiamo con ordine. Il tema dei biglietti. Il 4 dicembre la dirigenza della Lazio ha aumentato la disponibilità dei biglietti acquistabili dai sostenitori dell'Eintracht, da 5.800 a 8.500, con il probabile intento di evitare eventuali scontri o assalti fuori dall'Olimpico.

Il presidente dell'Eintracht, Peter Fischer, ha ammonito i supporter tedeschi a non andare a Roma per il timore di disordini [qui l'articolo completo] e nel frattempo, sul sito ufficiale del club, ha ricordato ai "suoi" di lasciare la Germania solo se muniti di biglietti, acquistabili solo attraverso i canali ufficiali e non tramite piattaforme web o siti di aste online.

Gia da mercoledì è previsto l'arrivo di circa 3mila tedeschi. Molti, secondo i forum specializzati, sprovvisti di biglietto. Tifosi che potrebbero raggiungere la Capitale autonomamente, quindi ancor più difficili da rintracciare. L'esodo preoccupa la Questura che sta monitorando la situazione e il sottobosco ultras da giorni.

Perché c'è rischio scontri? La motivazione, neanche a dirlo, è politica. Prima della patita di andata c'è stato un blitz dei tifosi tedeschi in un pub popolato da tifosi della Lazio. A dar man forte ai sostenitori dell'Eintracht arrivarono da Bergamo anche una quarantina di tifosi dell'Atalanta, gemellati proprio con la squadra di Francoforte.

In Germania per vedere Eintracht-Lazio ma avevano un Daspo a carico





Venti tifosi laziali, in un pub nei pressi della stazione di Francoforte, furono aggrediti da gli ultrà tedeschi e bergamaschi. Dal giorno dopo sui social sono comparse le promesse di una "vendetta". Non a caso l'Oms ha vietato la vendita dei tagliandi per la partita di Europa League "per i residenti nella Provincia di Bergamo solo se in possesso di tessera di fidelizzazione della S.S. Lazio 1900".

Giovedì è previsto un rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio. Nel frattempo la Questura ha consigliato ai tifosi tedeschi di raggiungere il 'meeting point' di piazzale delle Canestre alle 15. Ricordando che "nelle aree del centro storico, in piazzale delle Canestre e nelle strade adiacenti lo Stadio Olimpico è vietato il consumo di alcol e qualsiasi movimento in corteo per raggiungere lo stadio. Eventuali trasgressori saranno soggetti a misure di polizia".