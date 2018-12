Via Portuense: auto si ribalta dopo incidente, grave un 27enne

Incidente strada oggi 30 dicembre a Roma. Intorno alle 15:30 due auto si sono scontrate in via Portuense, all'altezza del civico 604. Il sinistro è avvenuto all'intersezione con largo La Loggia. Una delle due vetture, dopo lo scontro, si è ribaltata. A causa del violento impatto è rimasto danneggiato anche il semaforo.

Sul posto l'ambulanza e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale dei gruppi Monteverde e Marconi per i rilievi scientifici. Un ragazzo di 27 anni è rimasto ferito e trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma. Un altro uomo, ferito, è stato portato in codice giallo al Fatebenefratelli. Solamente ieri era stata superata quota 30mila incidenti stradali, in un anno, nella Capitale (qui l'articolo completo).