Pomeriggio di sangue sulle strade di Roma sud: due morti in pochi minuti

Due morti in pochi minuti a Roma. Due uomini di 51 e 57 anni che, per cause differenti, hanno perso la vita sulla strade del quadrante sud della Capitale. Due incidenti mortali avvenuti venerdì 4 gennaio. E' il macabro bilancio del pomeriggio di oggi.



Entrambi i sinistri, dalle dinamiche ancora da chiarire, sono avvenuti dopo le 15 sulla Cristoforo Colombo, all'altezza della Tenuta del Presidente di Castel Porziano, e l'altro a Trigoria, all'altezza del cimitero Laurentino .

Sulla via Cristoforo Colombo, l'arteria che collega Roma ad Ostia, il sinistro è avvenuto fra viale Bartolomeo Cavaceppi e via di Malafede. Sul posto la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e il personale medico. Secondo i primi riscontri, un 51enne, potrebbe aver avuto un malore alla guida della sua Ford Fiesta prima di scontrarsi con una Bmw x3 (qui la notizia completa).

L'altro, invece, è avvenuto all'altezza del chilometro 13,500 di via Laurentina. Qui un impatto tra un'auto e una moto guidata da un 57enne è avvenuto in corrispondenza della rotatoria del cimitero Laurentino. Sul posto la Polizia Locale di Roma Capitale e il personale medico del 118 con il supporto dell'eliambulanza. Inutili i soccorsi anche in questo caso: il motociclista è morto sul luogo dell'incidente (qui la notizia completa).