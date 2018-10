Largo Brancaccio: attraversa sulle strisce e viene investita da minivan turistico

Una donna di 75 anni è stata investita poco dopo le 10 di oggi, 13 ottobre, in Largo Brancaccio a Roma mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente e stato causato da un minivan turistico Mercedes da 9 posti con targa spagnola.

Sul posto si è recato personale del 118 e della Polizia Locale di Roma Capitale. L'anziana è stata soccorsa e trasportata al vicino ospedale San Giovanni. Le sue condizioni non sono gravi, entrata con codice giallo e poi declassato a verde.

Sono sempre più i pedoni investiti a Roma. Pochi giorni fa la tragica notizia della morte di Tommaso Mossa, il ragazzo di 17 anni rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'auto sulla via Nomentana, il quinto pedone morto investito in una settimana.



Nel tardo pomeriggio di domenica scorsa un altro investimento era infatti costato la vita a Christopher Humphris insegnante d'inglese residente a Roma, colpito da un Suv all'altezza della Bocca della Verità. Assieme al 72enne una collega di 52 anni, rimasta gravemente ferita. I due sono stati investiti da un suv condotto da un disabile che viaggiava sulla corsia preferenziale in via Santa Maria in Cosmedin.

Poco più di 24 ore prima a perdere la vita era stato il viceprefetto Giorgio De Francesco, morto sul colpo dopo essere stato investito da un pullman turistico su viale Cavour. Oltre alle tre vittime del weekend, il tragico bollettino racconta di una 27enne cinese morta per essere stata centrata in pieno su viale Palmiro Togliatti e di un'anziana, Emma Trippanera, deceduta dopo essere stata investita fra largo Bompiani e via delle Sette Chiese, a Tor Marancia.