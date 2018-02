Gelo a Roma, l'appello della Croce Rossa: "Servono coperte e sacchi a pelo per i senza tetto"

"Servono coperte e sacchi a pelo". L'appello arriva dalla Croce Rossa di Roma, che con il gelo alle porte sta accogliendo i senzatetto rimasti fuori dal circuito di accoglienza. Il termometro già in queste ore sta scendendo fino allo zero. E stando alle previsioni del meteo il quadro climatico resterà critico fino ai primi giorni della prossima settimana.

"Serve che tutti ci mobilitiamo in questi minuti e ore per dare aiuto a chi si trova a vivere per strada" ha dichairato la presidente della Cri di Roma Debora Diodati. "Da giorni nella sede della #CroceRossa stiamo accogliendo tante persone che ci vengono segnalate dalla Sala Operativa Sociale del Comune di Roma. Ci stiamo attivando in queste ore per accoglierne altre". Mentre continua in parallelo il monitoraggio per le vie della città con le Unità di Strada.

Chiunque volesse aiutare può portare coperte in buono stato in via Ramazzini 31, presso il Magazzino Sociale il martedì e il giovedì dalle ore 13.00 alle ore 20.00.