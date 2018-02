Roma sotto zero: arriva l'ondata di gelo, i consigli per difendersi da Burian

Neve, gelo e temperature sotto lo zero. Anche Roma, e provincia, attendono il freddo siberiano che potrebbe presto raggiungere l'Italia con l'ingresso di Burian. Fino a domenica è prevista pioggia poi questo scenario cambierà radicalmente tra domenica e l'inizio della prossima settimana per l'ingresso di aria estremamente fredda proveniente dalla Russia.

Nel Lazio saranno previsti nevicate, in zone come Rocca di Papa e Velletri come già successo giorni fa. Tra lunedì e martedì le temperature potrebbero scendere su valori di oltre 10 gradi al di sotto della media stagionale (con minime intorno meno 5). Nel frattempo i volontari della Protezione Civile sono stati allertati. In caso di necessità è attiva h24 la Sala operativa della Protezione civile della Regione Lazio al numero: 803 555.



Per difendersi dalle ondate di freddo e dai danni alla salute che le basse temperature possono provocare, la Regione Lazio ha stilato alcuni consigli:

In casa



- è importante tenere sotto controllo i valori della temperatura domestica. I valori ottimali sono: temperatura ambiente 19-22°C e umidità dell’aria 40-50%;



- se puoi, regola la temperatura degli ambienti, curando anche l’umidificazione. L’aria troppo secca rappresenta un’insidia per la salute. Evita gli “spifferi” usando materiale isolante;



- fai attenzione allo stato dell’impianto di riscaldamento (tiraggio caldaie, pulitura canne fumarie, ecc.); l’intossicazione da monossido di carbonio è frequente e può avere gravi conseguenze. Non trascurare la comparsa di una sonnolenza persistente, eventualmente associata a vertigini, cefalea, nausea, diarrea e vomito;



- soprattutto le persone anziane e/o sole e le persone disabili potrebbero fare preventivamente scorte alimentari e avere una quantità sufficiente di medicinali disponibili e mantenere contatti frequenti con familiari e amici.